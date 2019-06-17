Ассанжа с WikiLeaks сначала использовали, а потом жестоко предали - эксперт

Ассанж уже под арестом в Великобритании, но вопросов по этому делу остается немало. Какой стране выдадут Ассанжа — США или Швеции? Откуда взялись абсурдные обвинения в "шпионаже" и "сексе без презерватива"? Какие силы поначалу использовали информацию из WikiLeaks, а потом предали Ассанжа?



Джулиан Ассанж и Темный Интернет

Об этом "Правде.Ру" рассказал публицист Исраэль Шамир.

Читайте начало интервью:

Джулиан Ассанж: от начала до ареста

— Исраэль, грубо говоря, усыпили бдительность Джулиана Ассанжа, и поэтому он оказался и остался в Англии. Смотрите, как интересно получается. Три страны, в которых, как считается, есть много свобод — Исландия, Швеция, Англия — выносят совершенно абсурдные обвинения против Ассанжа. Понятно, что Джулиан Ассанж поверил в некоторую национальную добродетель, а теперь заплатит за это очень дорогую цену. Я правильно понимаю?

— Я скажу так, наш стратегический противник умеет выбрать и приписать врагу именно то преступление, которое, в общем-то, в данной стране сыграет лучше всего. Например, в Швеции Джулиана обвинили не то чтобы в изнасиловании, а в половых отношениях без презерватива. Сказать это в России, народ бы просто засмеялся.

— Да и в это мало кто верит…

— В Швеции это сработало. И еще как.

— Ведь сняли же обвинение в Швеции в конце концов. Или все-таки еще не сняли?

— Вроде бы сняли. Технически. Они говорят, что мы сняли это обвинение, но можем и снова его возобновить. И уже думают над этим.

С другой стороны, выдачи Ассанжа добиваются американцы. Они предъявили Ассанжу 17 обвинений в шпионаже. Я думаю, что англичане все же передадут его шведам, а не американцам. Так им будет проще технически.

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— Ассанж же — австралиец. Как ему американцы могут предъявлять какие-то обвинения? Он им в этом отношении неподсуден. Это чисто американские проблемы.

— Да, никогда такого не было. Это, конечно, удивительно. И еще более удивительно, конечно, почему его надо привлекать, а не надо совсем привлекать, к примеру, New York Times и другие мировые издания? Ведь Джулиан публиковался в New York Times, в Guardian.

А сейчас и Guardian, и New York Times, конечно, присоединились к охоте на него. Вообще, роль газеты Guardian самая мерзкая, самая гнусная во всей этой истории. Guardian — это вообще орган "мировой закулисы". Вот это действительно и есть то самое мировое правительство — тайное, туманное, подлое, лицемерное, лживое. Они очень злоупотребляли WikiLeaks, подтасовывали факты. У них был какой главный прием? Они брали какую-нибудь депешу, цензурировали ее, оставляли только то, что хотели, и уже в таком обрезанном виде печатали, публиковали и раздували скандал. И ведь добивались своего!

Взять хотя бы историю с Россией. Они дали сообщение с заголовком: "WikiLeaks сообщает: у Путина 20 миллиардов долларов в кармане". И прямо дают номер депеши. Всем эти депеши тоже доступны. И я открываю тогда эту депешу, смотрю, что там американский посол пишет: "Вот я встретился с таким-то русским диссидентом, а он мне говорит, что у Путина, знаешь, 20 миллиардов долларов в кармане, но никаких доказательств он мне не предъявил".

Но они все эти фразы вычеркнули: и про встречу с диссидентом, и про то, что доказательств не предъявил, и приписали все не диссиденту какому-то, а приписали прямо WikiLeaks. Вот такое бессовестное отношение к материалу было с самого начала присуще газете Guardian, которая на самом деле уж такая гнусная стала газетенка, как, в общем-то, и весь гнусный режим правления этого теневого правительства.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев