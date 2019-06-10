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Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"

Мир » Азия » Ближний Восток print

О "несменяемости власти" в Тель-Авиве, о смешной истории на последних выборах в кнессет, о возможных путях преодоления политического кризиса, о "мифе об особом уме русских евреев", о месте рождения Авигдора Либермана, о возможном тюремном заключении Бенджамина Нетаньяху — в видеостудии "Правды.Ру" рассуждал крупнейший специалист по палестинскому вопросу, писатель и политик Исраэль Шамир.


В Израиле пройдут перевыборы кнессета?

— В Израиле недавно прошли очередные выборы и вроде бы должна быть какая-то передышка, но сопротивление палестинского народа не прекращается… Выборы в Палестине вас разочаровали, расстроили или, наоборот, показали, что ниже падать некуда?

— Нет, большого разочарования не было, все было ожидаемо. И особенно ожидать-то было нечего. Скажем просто, в Израиле остается система апартеида, как в свое время было в Южной Африке. А выборы в Южной Африке времен апартеида, собственно, большого ажиотажа не вызывали.

Понятно, что выборы — только из двух белых партий, если мы говорим про Южную Африку, а здесь — между двумя крупными еврейскими партиями. Разница между ними ничтожна, только то, что они одну партию называют якобы либеральной, а другую называют пожестче. А разница-то в чем?… Вот я даже не знаю, мы сами никак не разглядим.

Так что в этом плане мне и многим другим было практически все равно. У меня не было ни радости, ни огорчения по поводу того, что произошло. Даже и не знаю, что хуже. Но сейчас там происходит по этому поводу, конечно, очень смешная история.

Хотя Нетаньяху вроде бы победил на выборах, ему не удается составить правительство. Сначала-то он уже обрадовался, что вот, мол, есть победа — значит, будет и правительство. А ему правительство надо не только потому, что ему хочется еще править, хотя правит-то он уже лет двадцать. Он правит безумно давно.

— Больше Путина…

— Больше, чем Путин. Даже не думайте, что Путин правит долго, Нетаньяху правит дольше. Даже не потому, что он хочет или не хочет уходить. А потому, что он боится, что его посадят, если он уйдет. Его противники накопали всякие доводы, основания и дела — есть уже несколько дел. И они очень серьезно хотят его посадить.

Поэтому Нетаньяху надеется, что если он останется у власти, то его посадить не сумеют. У него были вполне такие реальные, хорошие доводы для новой победы, очень обрадовался он, победив на выборах, а потом оказалось, что у него коалиция не составляется.

А не составляется по причине очень простой и мелкой — одной такой вот "гниды". Есть такой русский еврей Авигдор Либерман. Ну, не совсем русский, он из Молдавии, но все равно, конечно, русский еврей. Конечно, в моем понимании, его существование, его успехи, его победа — это просто живое опровержение мифа об уме русских евреев.

Мы всегда слышали, что русские евреи такие умные, а тут как подумаешь, что они в Израиле голосуют за Либермана, и сразу же этот миф просто лопается у нас на глазах. А они, действительно, за него голосуют каждый раз. Сейчас они ему на пять депутатов в кнессете проголосовали. А это не так уж мало для немногочисленного кнессета.

А главное — совершенно не понятно, зачем они за него постоянно голосуют. Чтобы он им что-нибудь дал? Говорит: ничего. Помните: "Что он Гекубе, что ему Гекуба?" Совершенно то же самое. Но Либерман снова пришел, и теперь у него есть несколько требований. Требование номер один: "Я хочу быть министром обороны". Так вот — ни больше, ни меньше, и именно обороны…

— В минобороны очень много бюджетных денег, так ведь?…

— Конечно, прилично, не так, чтобы уж совсем масса. У меня даже нет ощущения, что это все насчет денег. Я был бы не против, если бы в этом мире все было бы так просто, но все это не настолько просто. Только одними деньгами все не объяснишь. И значит, он говорит: "Хочу еще смертную казнь для палестинских террористов". То есть всех тех, кого называют террористами.

Следующее: "Хочу разбомбить Газу". И, в общем-то, даже все эти вещи он, правду говоря, без большого желания других депутатов, но все-таки мог бы получить. То есть никто этого ему не хотел давать, но если бы уперся, то можно было бы. Но тогда он выдвинул еще одно требование: "А еще я хочу, чтобы все нежные еврейские юноши, которые крутят себе пейсы и учат Талмуд, пошли в израильскую армию, взяли автоматы и стали бегать по холмам".

"А вот это уже фиг, — сказали ему еврейские религиозные лидеры. — Этого ты не дождешься". Тогда он сказал: "Если этого не будет, я не войду в правительство". Он вроде бы и раньше это говорил, но никто этому не верил. Ну думают, говорит так, потому что хочет выторговать еще что-то — еще миссию, еще денежек.

А оказалось, нет, человек очень уперся. А русские евреи его поддерживают. Хотя чего хорошего им будет, если расстреляют или повесят палестинцев, разбомбят Газу, а религиозные еврейские юноши пойдут служить?… Ничего. Но вот такой вот дурной народ.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы израиль точка зрения исраэль шамир выборы в израиле авигдор либерман экспертное мнение биньямин нетаньяху
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