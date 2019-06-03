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Автор Редакция рубрики "Мир"

Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США

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Израильский политолог Яков Кедми полагает, что нельзя доверять арабским СМИ в оценке предстоящей встречи в Иерусалиме между представителями России, США и Израиля.


Глава комитета Совфеда по международным делам: информация об отказе России продать Ирану С-400 — это «вброс» / Новости от 30.05.2019 23:34

Через две-три недели в западном Иерусалиме пройдет встреча секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата. Эта встреча в западной прессе называется беспрецентдентной, так как "изгою" — России будут предложены " стимулы", которые позволят "обуздать" растущее влияние Ирана на Ближнем Востоке.

Инициатива исходит от Израиля, пишет газета Asharq Al-Awsat. Западные дипломатические источники издания указывают, что эти стимулы будут включать в себя признание Башара Асада, отмену санкций в отношении сирийского руководства и участие в восстановлении страны. В обмен на это Россия должна будет заявить о приверженности "конкретным мерам" — в частности, контролировать роль Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике.

Известно, что Бен-Шабат уже встречался с Патрушевым в сентябре 2018 года в Москве, чтобы обсудить "региональные проблемы на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии". Тогда по итогам совещания подчеркивалось, что Израиль настаивает на том, что иранские силы должны покинуть территорию Сирию.

Израиль считает "красной линией" усилия Ирана по созданию постоянного военного присутствия в Сирии и попытки перебросить боеприпасы для базирующующейся в Ливане и признанной на Западе (не в России) террористической группировке "Хезбалла". Всего, по некоторым данным, в Сирии присутствуют около 100 тыс. местных и иностранных военных, представляющих интересы Ирана, в том числе бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В начале апреля Трамп заявил о том, что в Вашингтоне это формирование считают террористическим.

Главное сейчас для Трампа — это вбить клин между членами сильного оппозиционного каре в Евразии, состоящего из России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Удары наносятся по всем, но по Ирану особенно, поскольку этого хочет Израиль — главный союзник Дональда Трампа. Спустя год после выхода из знаменательного ядерного соглашения от 2015 года Вашингтон вновь наложил всеобъемлющие санкции на Багдад, вплоть до запрета на импорт иранской нефти, а так же направил дополнительные войска и военную технику в Персидский залив для нейтрализации "иранской угрозы"

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон, который ранее призывал к свержению "режима мулл" в Тегеране, не утруждая себя доказательствами, заявил недавно, что Иран стоит за нападением 12 мая на четыре коммерческих корабля в Оманском заливе. Тегеран неоднократно отрицал какую-либо причастность к инциденту.

Иран — союзник Москвы по антитеррористической операции в Сирии, боеспособные иранские части воевали на земле против боевиков, поддерживаемые с воздуха ВКС России. Без них об успехе в Сирии говорить не приходится. Настораживает, что Москва, как сообщается, отклонила запрос Тегерана на покупку системы противоракетной обороны С-400. За предложением Тель-Авива и Вашингтона стоят большие тактические выгоды — перспектива нахождения общих позиций с США — ядерной державой, способной уничтожить Россию в ядерной войне. Предаст ли Владимир Путин иранское руководство или это будет называться установление нового ситуативного партнерства?

Как сказал "Правде.Ру" экс- руководитель израильской службы"Натив" и политолог Яков Кедми, "это будет просто деловая встреча, о чем будут говорить, мы не знаем, но сам факт этой встречи важен. Эксперт предложил "подождать" и "не нервничать или пытаться что-то понять по обычным, спекулятивным, дезинформационным сообщениям прессы из Ближнего Востока". Отказ Москвы удовлетворить заявку Тегерана на на покупку системы противоракетной обороны С-400 Яков Кедми не считает позитивным сигналом Москвы США и Израилю, что Россия готова оказывать давление на Иран.

"Если это сообщение верно, это означает, во-первых, что Россия считает, что, исходя из резолюции ООН об ограничении поставок вооружения Ирану, ЗРК С-400, не подходят под эти ограничения, в отличие от С-300. А второе, Россия не считает, что поставка этого оружия будет конструктивным шагом для поисков мирного выхода по кризису на Ближнем Востоке с Ираном", — сказал Яков Кедми "Правде.Ру".

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Темы иран сирия израиль яков кедми россия-сша санкции против ирана
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Яков Кедми: "не надо нервничать" накануне встречи Россия-Израиль-США
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