Соединенные Штаты Америки и Израиль намерены предложить Российской Федерации сделку по Сирии.
Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat.
США и Израиль выдвинут свои предложения РФ в ходе трехсторонней встречи в Иерусалиме.
США и Израиль хотят, отмечает Asharq Al-Awsat, чтобы Российская Федерация приняла меры против влияния Ирана на Сирию. В обмен на это с властей Сирии якобы снимут санкции, пишут средства массовой информации.
Напомним, что Израиль вот уже второй день кряду наносит удары по территории Сирийской республики.
Соединенные Штаты Америки, отметим, недавно проинформировали Россию о своей поддержке ударов Израиля по Сирии.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.