США и Израиль просят РФ снизить влияние Ирана на Сирию в обмен на снятие санкций с Дамаска

Соединенные Штаты Америки и Израиль намерены предложить Российской Федерации сделку по Сирии.



США и Израиль боятся С-300 в Иране

Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat.

США и Израиль выдвинут свои предложения РФ в ходе трехсторонней встречи в Иерусалиме.

США и Израиль хотят, отмечает Asharq Al-Awsat, чтобы Российская Федерация приняла меры против влияния Ирана на Сирию. В обмен на это с властей Сирии якобы снимут санкции, пишут средства массовой информации.

Напомним, что Израиль вот уже второй день кряду наносит удары по территории Сирийской республики.

Соединенные Штаты Америки, отметим, недавно проинформировали Россию о своей поддержке ударов Израиля по Сирии.