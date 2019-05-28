Соединенные Штаты Америки не продлили исключения на покупку иранской нефти, чем вынудили остальные страны полностью прекратить закупки. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.
Помимо Южной Кореи, Японии, Турции и Индии, прямые закупки нефти из Ирана прекратил и Китай. По мнению издания, Китай идет на поводу у США, поскольку не хочет обострять и без того опасную ситуацию. Тем не менее, в Китае продолжают настаивать на то, что сотрудничество с Ираном осуществляется в рамках международного права и несет полностью законный характер.
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