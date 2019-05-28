Санкции США вынудили Китай прекратить закупку иранской нефти

Соединенные Штаты Америки не продлили исключения на покупку иранской нефти, чем вынудили остальные страны полностью прекратить закупки. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.



Иран продолжит продавать нефть в условиях санкций / Новости от 05.11.2018 11:55

Помимо Южной Кореи, Японии, Турции и Индии, прямые закупки нефти из Ирана прекратил и Китай. По мнению издания, Китай идет на поводу у США, поскольку не хочет обострять и без того опасную ситуацию. Тем не менее, в Китае продолжают настаивать на то, что сотрудничество с Ираном осуществляется в рамках международного права и несет полностью законный характер.