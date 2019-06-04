"Украинский вопрос" теряет актуальность для новых властей ЕС

Владимир Зеленский едет в Брюссель налаживать контакт с уходящим правительством ЕС, а между тем новый состав Европарламента скоро изберет новые руководящие органы, не заинтересованные в "украинском вопросе".



Зеленский в Брюсселе обсудит "возвращение" Крыма

Владимир Зеленский обсудит в Брюсселе планы по возвращению Крыма, заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель на брифинге перед журналистами. "Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы", — сказала Мендель.

"Это первый визит нового президента за границу, и он захочет еще раз услышать, что Европейский союз поддерживает Украину в ее дальнейшей борьбе против российской агрессии и что мы можем рассчитывать на финансовую и техническую помощь в проведении комплексных реформ", — добавила она.

4-5 июня президент Украины в Брюсселе встречается с президентом Польши Анджеем Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и рядом других высокопоставленных чиновников. Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил 3 июня, что в Брюсселе "очень ждут Зеленского и считают предстоящую встречу возможностью поддерживать хорошие отношения с Украиной".

"Это возможность оставаться на очень хорошем уровне отношений, который у нас был с Украиной, конечно, и во времена президентства Порошенко", — заявил Схинас.

Как сказал представитель Зеленского Дмитрий Разумков, существуют "две красные линии", которые украинский лидер никогда не переступит: команда президента всегда будет считать Крым и Донбасс украинскими. Сам Зеленский высказал свою позицию по Крыму во время инаугурации 20 мая. Он подчеркнул, что вверенное ему государство потеряло не только территории, но и людей. "И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши".

Но есть одно "но", Зеленский едет в Брюссель общаться с уходящими политиками ЕС. Через месяц-два вновь избранный Европарламент (ЕП) изберет новое руководство Еврокомиссии (ЕК), позиция которого по Украине изменится. Это вызвано тем, что русофобы из коалиции ЕНП и социал-демократов, оказывавшие решающее значение на формирование повестки дня и выбор кандидатов в руководящие органы ЕК, потеряли большинство.

В настоящее время эти две самые большие группы в ЕП должны будут сотрудничать с "зелеными" или либералами, чтобы проводить свою повестку дня. Политический консенсус уступит место политическому соперничеству, в результате "украинский вопрос" больше не будет рассматриваться сквозь призму общих "демократических ценностей", а будет интересовать лишь отдельные группы депутатов. Отсюда резко уменьшится и поток отрицательных для России резолюций в ЕП, что породит тенденцию к налаживанию диалога в ЕК.

Перемены произошли и в представительстве двух наиболее многочисленных и влиятельных делегаций в ЕП — Германии и Франции. Результат выборов в Германии (потеря шести процентов голосов ХДС/ХСС) будет способствовать дальнейшему ослаблению Ангелы Меркель и ее линии в "нормандском формате". Что же ждать от ее преемника (или преемницы) — ﻿ неизвестно. Но ему или ей нужно будет зарабатывать авторитет в ЕС — не до Украины будет.

Во Франции первое место на выборах в ЕП заняло "Национальная объединение" Марин Ле Пен, поддерживающее после 2014 года политику России в отношении Украины. Если эта тенденция не изменится, можно предположить, что на президентских выборах во Франции в 2022 году Ле Пен будет заседать в Елисейском дворце. Такой сценарий будет иметь значительные — неблагоприятные для Украины последствия.

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, "Зеленскому нужен сам визит в Европу, потому что новая Еврокомиссия будет сформирована еще не скоро". Что за "чувствительные решения", Зеленский и сам не знает, добавил политолог в интервью "Правде.Ру". "Он сейчас приедет в ЕС и спросит у них, что ему делать с Крымом", — уверен Ростислав Ищенко.

"Зеленский избирался уже больше полугода. Избирался, избирался, избирался. Он что, не знал, что Крым для Украины — это одна из стратегических болезненных точек, на которую ему надо будет дать ответ? У него должна быть программа, концепция, причем не после выборов, а до выборов. Но у него ее нет, судя по тому, как по всем острым внутренним и внешним политическим вопросам он старается "умыть руки".

Украина самостоятельно не только ничего не может сделать, но ничего не может предложить в этом вопросе, потому что у нее нет ресурсов. Ее жизнь непосредственно зависит от кредита Международного валютного фонда, от помощи Евросоюза, Соединенных Штатов и т. д. Поэтому, естественно, он будет приезжать и спрашивать: "А что изволите?" — резюмировал для "Правды.Ру" Ростислав Ищенко.

Со своей стороны, директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов, считает, что "такую сверхсекретность изображают, когда никакой реальной работы не ведется". "Давайте просто зададимся логическим вопросом: как может на практике выглядеть попытка возвращения Крыма в состав Украины", — предложил политолог.

"Никаким другим способом, кроме как, наверное, военным. Но сомнительно, что Киев на это пойдет, потому что ни один здравомыслящий солдат украинкой армии не будет воевать против российской армии, он сразу сдастся в плен, попав в котел", — отметил для "Правды.Ру" Константин Долгов. По его словам, "Зеленский демонстрирует западным эмиссарам готовность продолжать курс Порошенко, делает такие заявления, которые продолжают общую русофобскую политику нынешнего Киева".

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