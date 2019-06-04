Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе. Это будет первый визит Владимира Зеленского в Брюссель в качестве президента Украины для встречи с высокопоставленными чиновниками НАТО и Евросоюза.



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Мендель подчеркнула, что в администрации президента помнят про ситуацию с Крымом и делают все возможное, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.

"Не нужно думать, что администрация господина Зеленского забыла про Крым. Это не так. Идут постоянные консультации. Мы хотим, чтобы наша деятельность была открытой, но пока не будет конкретного решения, мы не готовы раскрывать детали стратегии", - сообщила пресс-секретарь президента.

Зеленский планирует совершить двухдневный визит в Брюссель 4 июня. У него запланирована встреча с главой Европейского совета Дональдом Туском, с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявлял, что отказывается от прямых переговоров с Россией. Примечательно, что в своей предвыборной кампании Зеленский обещал украинскому народу провести прямые переговоры с Владимиром Путиным.

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