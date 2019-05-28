Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт

Есть три фактора, препятствующие Владимиру Зеленскому отдать приказ ВСУ о прекращении огня в Донбассе, считает украинский политолог Вадим Карасев.



Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский мог бы выполнить свое главное обещание о прекращении войны в Донбассе приказом о прекращении огня. Ему вполне это по силам в статусе главнокомандующего ВСУ. Однако он этого не делает, в зоне конфликта продолжают умирать люди, и ответственность за это ложится на нового президента.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института глобальных стратегий в Киеве, политолог и политтехнолог Вадим Карасев, есть три сдерживающих фактора того, чтобы президент сейчас немедленно отдал приказ о прекращении огня и открыл путь к "более-менее быстрой подготовке к диалогу с Российской Федерацией".

Первое обстоятельство — это досрочные выборы в Раду, отметил для "Правды.Ру" Вадим Карасев. "Рисковать резкими движениями то ли в одну сторону, то ли в другую сторону — это значит рисковать потерей части электората, который нужен новому президенту для того, чтобы получить пропрезидентскую лидирующую фракцию в новом парламенте и таким образом получить парламентскую опору, которой сегодня у Зеленского нет", — сказал политолог в интервью "Правде.Ру".

По словам Вадима Карасева, второй фактор — это инерция военно-государственной машины. Ее можно чуть "откорректировать", но нельзя резко изменить. Нужна подготовка общественного мнения, которое "неоднозначно" в вопросе войны и мира на Украине. "К этому надо готовиться постепенно: мелкими шагами, компромиссами добиваться большого компромисса. Радикального разворота сегодня ожидать от нового президента не стоит. Он не самоубийца. Он прекрасно понимает, в каких сложных обстоятельствах ему приходится начинать свое президентство", — сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Эксперт указал также на третий фактор — внешнеполитический. "Все это должно быть в контексте нормандского формата и более широком контексте отношений Запада и Российской Федерации. Если тут будут намечаться смягчения, то тогда и Запад, и США прежде всего, конечно, будут также аккуратно рекомендовать новому президенту искать сложные тропки, не пути, а пока тропки к миру", — сделал вывод для "Правды.Ру" Вадим Карасев.

Как сообщала "Правда.Ру", Владимир Зеленский в понедельник, 27 мая, посетил позиции украинских силовиков в Луганской области. Это его первый визит на передовую позицию украинской армии в качестве главы государства. Он зашел на пост наблюдения и в военные блиндажи, которые находятся в 400 метрах от ближайших позиций противника. Президент Украины изучил быт военных и пришел к выводу, что его необходимо улучшить и довести до "нормального" уровня.

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