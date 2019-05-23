Зеленский отверг идею переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Громадське", в котором прокомментировал идею о переговорах с Россией. Журналист телеканала спросила президента о том, возможны ли переговоры между Украиной и Россией. Зеленский отрицательно ответил на вопрос.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан сообщал, что вопрос о проведении переговоров с Россией Зеленский планирует вынести на всенародный референдум. Эту идею сразу же раскритиковал лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который собрался участвовать в парламентских выборах. По его мнению, вопросы национальной безопасности нельзя выносить на референдум.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский обещал своим избирателям перед выборами провести переговоры с Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.
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