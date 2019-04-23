Волкер одобрил план Зеленского по переговорам с Путиным

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер поддержал идею Владимира Зеленского по восстановлению диалога с Владимиром Путиным. Дипломат отметил, что Киев и Москва должны вести прямые переговоры для обсуждения двустороннего сотрудничества.



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"Какая бы сейчас ни была обстановка, но Украине необходимо вести диалог с Россией. В этом я поддерживаю избранного президента Украины Владимира Зеленского. У его позиции больше преимуществ, чем недостатков", - пояснил Волкер.

Также Курт Волкер отметил принципиальную позицию Владимира Зеленского относительно целостности и суверенитета Украины.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в случае своего избрания на пост главы государства. Об этом заявлял сам Зеленский во время избирательной кампании.

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