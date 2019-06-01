Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине. По его мнению, Владимиру Зеленскому уже в ближайшее время может грозить импичмент, поскольку в адрес президента сыпятся угрозы от различных политиков.
В частности, Пушков привел в пример спикера Верховной Рады Андрея Парубия, лидера украинских неонацистов Дмитрия Яроша, а также вице-премьера Павла Розенко, которые открыто угрожали и критиковали Владимира Зеленского.
Российский политик отметил, что политическая ситуация на Украине приближается к точке невозврата. Другими словами, Владимир Зеленский должен сделать выбор - либо прогнуться под своих противников, либо показать силу и взять власть в свои руки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении вице-премьера Украины Павла Розенко, который пригрозил Зеленскому госпереворотом в случае отмены закона о статусе украинского языка.
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