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Источник Правда.Ру

Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике

Мир » Бывший СССР » Украина print

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине. По его мнению, Владимиру Зеленскому уже в ближайшее время может грозить импичмент, поскольку в адрес президента сыпятся угрозы от различных политиков.


Владимир Зеленский внес в Раду закон об импичменте президента Украины

В частности, Пушков привел в пример спикера Верховной Рады Андрея Парубия, лидера украинских неонацистов Дмитрия Яроша, а также вице-премьера Павла Розенко, которые открыто угрожали и критиковали Владимира Зеленского.

Российский политик отметил, что политическая ситуация на Украине приближается к точке невозврата. Другими словами, Владимир Зеленский должен сделать выбор - либо прогнуться под своих противников, либо показать силу и взять власть в свои руки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении вице-премьера Украины Павла Розенко, который пригрозил Зеленскому госпереворотом в случае отмены закона о статусе украинского языка.

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Темы Пушков Украина политика импичмент Зеленский
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