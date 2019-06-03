Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
Монополии ЦБ Парламент Лоббисты Мировая кооперация Законодательство Регионы Бизнес Регуляторы Отчетность
Автор Любовь Степушова

Жесткие санкции России против Украины пока показушные

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация print

С 1 июня вступило в силу постановление правительства России о запрете поставок угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Но, как говорится, радоваться рано.


Вступил в силу запрет на поставку топлива на Украину / Новости от 01.06.2019 12:19

Санкционная война была развязана бандеровской Украиной в ответ на то, что Россия поддержала русских украинцев в их борьбе за собственные ценности. Самые серьезные ответные санкции были наложены правительством Дмитрия Медведева в апреле и касались запрета на экспорт на Украину российских угля, нефти и нефтепродуктов.

Назначенный президентом Владимиром Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что запрет на поставки энергоресурсов "создаст серьезные вызовы". "Это, возможно, создаст серьезные вызовы для Украины. Мы должны быть к этому готовы. Это ограничения в поставках дизеля, масел и нефти", — сказал он 31 мая на совещании Совета по национальной безопастности (СНБО).

Если учесть, что правительство Украины, как было заявлено на этом совещании, не собирается заниматься госрегулированием цен на электроэнергию, то их рост будет самым мягким из последствий вступления санкций в силу. Это вызвано тем, что половина ТЭЦ Украины работает на антраците, при этом свыше 60% твердого топлива на ТЭС поступило в 2018 году из РФ.

Несомненно подорожает дизель (40 % — российского происхождения) и другие нефтепродукты. Другим последствием станет удорожание содержания армии (подорожает топливо для военной техники), что увеличит и так большой дефицит бюджета Украины и заставит брать новые кредиты. Это сильно затруднило бы карательную операцию в Донбассе.

Однако возможно, что беспокойство Киева беспочвенно. В постановлении Медведева указано, что вывоз углеводородов на Украину будет разрешен по специальным разрешениям.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года. Но какие это компании, в ведомстве не уточнили. Известно, что их список и объемы поставок будут обновляться ежемесячно на основе заявок.

При этом, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что объемы этих заявок, в частности по углю, в несколько раз "больше того, что было всегда". То есть, все надеются стать исключениями из общего правила, а почему бы и нет?

Экономика Украины из-за антироссийской истерии несет огромные потери, но это не принимается в расчет, поскольку превалирует антироссийский настрой, а варианты выхода из ситуации рассматриваются только в плане замены бенефициара закупок. С другой стороны, желание российских властей попробовать санкциями этот настрой охладить, выглядит показухой, и ставит такой же вопрос о коррупции при определении бенефициаров списка специальных разрешений.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт международного финансового центра Владимир Рожанковский, "президент Украины должен определиться по модели экономического развития Украины — что Украина будет делать, с кем она будет торговать, будет ли она продолжать бойкотировать российский импорт, или это будет более либеральная система взглядов".

По мнению эксперта, у Зеленского пока со стороны Кремля есть кредит доверия, "пока он ничем себя не запятнал, хотя и ничем и не проявил", поэтому, "правительство не будет жестко запрещать поставлять нефть, нефтепродукты на Украину".

"Тем более, что сейчас идет большая драчка по поводу судьбы "Северного потока-2", и позиция Германии заключается в том, что Украина не должна потерять статус транзитера нефти после ввода "Северного потока-2", — уточнил Владимир Рожанковский.

"Я не думаю, что будут жесткие запреты на экспорт и угля, и других энергоносителей до того момента, пока Зеленский не выскажет или не сделает какую-то конкретную плохую вещь по отношению к России", — резюмировал Владимир Рожанковский.

Читайте по теме:

МИД России прокомментировал угрозы Киева по усилению санкций из-за моряков

Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского

Украина признала зависимость от торговли с Россией

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы экономика Украины Владимир Зеленский санкции против Украины
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
История и цели партизанской войны
Мировая кооперация
Жесткие санкции России против Украины пока показушные
Здоровье и профилактика
Обострился гастрит? Составляем здоровую и вкусную диету
Новости Все >
В Тульской области возведут самую большую в Европе американскую горку
В Госдуме пообещали, что без сюрпризов выборы глав регионов не обойдутся
France Bleu: французские строители наткнулись на некрополь времен Средневековья
Глава парламента Сербии: Белград не будет вводить санкции в отношении РФ
Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией
Госдума денег не дает, а держаться предлагает - депутат от "СР" про закон о северянах
Житель Курганской области выкопал на своем участке столетний человеческий скелет
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
На набережной Мойки отреставрировали музей-квартиру Пушкина
ЦСКА получит 14,4 млн евро за счет клубного рейтинга УЕФА
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Мир. Новости мира
Лавров: Россия не будет игнорировать объявление ее врагом США
Новости Украины
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Новости Молдовы
Миссия невыполнима: Россия, США и ЕС делят Молдавию
Военные новости
Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны

США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.

Румыния и Польша нажмут "красную кнопку" ядерной войны
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Новости Украины
Пушков рассказал о точке невозврата в украинской политике
Политика. Новости и аналитика
"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Общество
Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России

В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Религия
Православная церковь Украины может стать причиной низложения Вселенского патриарха
Общество
ФОМ: в России повышается уровень социального пессимизма
Мир. Новости мира
Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня в жаркие дни
Любовь Степушова Жесткие санкции России против Украины пока показушные Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 10 Владимир Губарев Игорь Буккер Святые таинства не для всех, или Лица "достойных" прихожан Игорь Буккер
Комментарии
Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Мендель
Эксперт назвал слухи об отстранении России от Олимпиады-2020 политтехнологией
"Левада-центр" подтвердил данные ВЦИОМ о рейтинге Путина
На московском вокзале обнаружили бездомную писательницу из Швеции
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Экономист: доходы работающих неофициально россиян будут сокращаться
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
Жириновский предлагает создать в РФ министерство народонаселения
Следователи установили участников драки в Подмосковье, в которой был убит спецназовец
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Мендель
Зюганов: Путин и Шойгу должны восстать против сноса памятника Жукову
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал подробности трагедии
Следователи установили участников драки в Подмосковье, в которой был убит спецназовец
В России могут ввести экологический сбор с производителей табачной продукции
В России могут ввести экологический сбор с производителей табачной продукции
Американская скелетонистка оскорбляла Россию, а теперь боится ехать в Сочи
Турчинов отозвал десант в 2014 году, испугавшись сопротивления крымчан - эксперт
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
"Цивилизованный" румынский журналист удивился "деградации" Украины
Следователи установили участников драки в Подмосковье, в которой был убит спецназовец
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ