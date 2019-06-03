Жесткие санкции России против Украины пока показушные

С 1 июня вступило в силу постановление правительства России о запрете поставок угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Но, как говорится, радоваться рано.



Вступил в силу запрет на поставку топлива на Украину / Новости от 01.06.2019 12:19

Санкционная война была развязана бандеровской Украиной в ответ на то, что Россия поддержала русских украинцев в их борьбе за собственные ценности. Самые серьезные ответные санкции были наложены правительством Дмитрия Медведева в апреле и касались запрета на экспорт на Украину российских угля, нефти и нефтепродуктов.

Назначенный президентом Владимиром Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что запрет на поставки энергоресурсов "создаст серьезные вызовы". "Это, возможно, создаст серьезные вызовы для Украины. Мы должны быть к этому готовы. Это ограничения в поставках дизеля, масел и нефти", — сказал он 31 мая на совещании Совета по национальной безопастности (СНБО).

Если учесть, что правительство Украины, как было заявлено на этом совещании, не собирается заниматься госрегулированием цен на электроэнергию, то их рост будет самым мягким из последствий вступления санкций в силу. Это вызвано тем, что половина ТЭЦ Украины работает на антраците, при этом свыше 60% твердого топлива на ТЭС поступило в 2018 году из РФ.

Несомненно подорожает дизель (40 % — российского происхождения) и другие нефтепродукты. Другим последствием станет удорожание содержания армии (подорожает топливо для военной техники), что увеличит и так большой дефицит бюджета Украины и заставит брать новые кредиты. Это сильно затруднило бы карательную операцию в Донбассе.

Однако возможно, что беспокойство Киева беспочвенно. В постановлении Медведева указано, что вывоз углеводородов на Украину будет разрешен по специальным разрешениям.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение правительства перечень компаний, которым разрешат поставлять нефтепродукты и уголь на Украину с 1 июня этого года. Но какие это компании, в ведомстве не уточнили. Известно, что их список и объемы поставок будут обновляться ежемесячно на основе заявок.

При этом, замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что объемы этих заявок, в частности по углю, в несколько раз "больше того, что было всегда". То есть, все надеются стать исключениями из общего правила, а почему бы и нет?

Экономика Украины из-за антироссийской истерии несет огромные потери, но это не принимается в расчет, поскольку превалирует антироссийский настрой, а варианты выхода из ситуации рассматриваются только в плане замены бенефициара закупок. С другой стороны, желание российских властей попробовать санкциями этот настрой охладить, выглядит показухой, и ставит такой же вопрос о коррупции при определении бенефициаров списка специальных разрешений.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт международного финансового центра Владимир Рожанковский, "президент Украины должен определиться по модели экономического развития Украины — что Украина будет делать, с кем она будет торговать, будет ли она продолжать бойкотировать российский импорт, или это будет более либеральная система взглядов".

По мнению эксперта, у Зеленского пока со стороны Кремля есть кредит доверия, "пока он ничем себя не запятнал, хотя и ничем и не проявил", поэтому, "правительство не будет жестко запрещать поставлять нефть, нефтепродукты на Украину".

"Тем более, что сейчас идет большая драчка по поводу судьбы "Северного потока-2", и позиция Германии заключается в том, что Украина не должна потерять статус транзитера нефти после ввода "Северного потока-2", — уточнил Владимир Рожанковский.

"Я не думаю, что будут жесткие запреты на экспорт и угля, и других энергоносителей до того момента, пока Зеленский не выскажет или не сделает какую-то конкретную плохую вещь по отношению к России", — резюмировал Владимир Рожанковский.

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