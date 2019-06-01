Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Американский лидер хочет провести переговоры со своим украинским коллегой. Информацию подтвердили в администрации Зеленского.



Зеленский пошел по стопам Трампа / Новости от 07.04.2019 22:48

Администрация президента Украины получила приглашение 31 мая. Лидеры планируют обсудить урегулирование конфликта в Донбассе. Визит планируется на август или сентябрь текущего года, после того, как Дональд Трамп встретиться с Владимиром Путиным.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что адвокат Руди Джулини, который представляет юридические интересы президента США Дональда Трампа потребовал от Владимира Зеленского быть готовым к аресту украинского олигарха Игоря Коломойского, ранее вернувшегося на Украину. Джулини отметил, что арест Коломойского станет главным испытанием для нового президента Украины.

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