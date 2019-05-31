Зеленский рассказал о двух войнах, которые ведет Украина

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского рассказала о чем он говорил с американским сенатором Робертом Портманом. Президент рассказал Портману, что Украина ведет две войны: с коррупцией внутри страны и с Россией.



Зеленский нашел «общее» у России с Украиной / Новости от 02.05.2019 16:44

Зеленский отметил, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо распустить Верховную Раду.