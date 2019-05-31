Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского рассказала о чем он говорил с американским сенатором Робертом Портманом. Президент рассказал Портману, что Украина ведет две войны: с коррупцией внутри страны и с Россией.
Зеленский отметил, что для эффективной борьбы с коррупцией необходимо распустить Верховную Раду.
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