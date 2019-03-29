Украина: России пора бить "донбасским козырем"

Как бы не закончились выборы на Украине, для России прогноз неутешительный, любое руководство этой страны будет управляться из США. Как переломить ситуацию?

США уверены, что любая Украина будет против России

Надо учесть, что в Белом доме тоже есть "башни", но ослабить Россию через хаос на Украине цель и "глубинного государства", и Дональда Трампа, да и Конгресса тоже. Трамп в украинском вопросе более выгоден России, потому что ломает невыгодный ей "мировой порядок", сложившийся после распада СССР. Кроме того, мы помним, что Киев работал против него в предвыборной кампании, поддерживая демократов. Вряд ли он это забыл.

Своими действиями по признанию аннексии Голанских высот президент США показал, что идеологический украинский месседж — "мы защищаем Запад от российской агрессии", стоит у него на последнем месте. В Москве тихо радуются этому признанию, так как теперь можно проводить параллели с Крымом и упирать на прецедент.

Трампа, вероятно, это мало волнует, он найдет отличия, однако западная юрисдикция - это прецедентное правоприменение. Не случайно никто в СБ ООН не поддержали передачу сирийских земель Израилю. Даже Украина не поддержала, Киев почувствовал угрозу признания "аннекссии" Крыма, хотя бы для начала той же Венесуэлой.

России надо работать с Украиной

Конечно, Кремлю не надо надеется на то, что прецедент поможет разрулить ситуацию по Крыму и Донбассу, надо работать с Украиной и делать ее пророссийской. Москва сделала первый шаг. Через визит оппозиции — Бойко и Медведчука попыталась консолидировать протестный электорат. Как это сыграет — можно было бы посмотреть на нынешних президентских выборах, но не в условиях их тотальной фальсификации. Социологические опросы говорят об улучшении отношения украинцев к России. Если тренд есть, действия Москвы правильные, и на парламентских выборах это должно проявиться.

Переформатирование нынешнего режима можно было бы ускорить заходом с "донбасского козыря" — повышения уровня жизни в народных республиках Донбасса. Надо наращивать туда инвестиции в социальный сектор, провести паспортизацию, и население сразу почувствует результаты финансовой поддержки и усиления интеграции социальных институтов в российское правовое поле. Если ВСУ станут стрелять по российским гражданам, это будет уже совсем другая история, это дает законный повод ввести российские войска в ЛДНР для защиты населения.

Когда уровень жизни в ЛДНР начнет повышаться, в отличие от обратной тенденции на Украине (трудно представить обратное), украинский избиратель сделает свой выбор в пользу сотрудничества с Россией. Сначала через ту оппозицию, которая есть, хотя ее пока нельзя назвать пророссийской. Это именно тот случай, когда денег жалеть не надо, последствия самым благоприятным образом отразятся на всей ситуации вокруг конфликта, в том числе, на развитии промышленности Донбасса, который может и должен себя кормить.

Можно будет на первом этапе развивать импорт-экспорт с Киевом именно через ЛДНР, при курсе на дальнейшее сохранение республик в составе Украины. Паспортизация отнюдь этому не помешает, как не мешает она Венгрии и венграм в Закарпатье. Собственно, затем достаточно будет прижать националистов и надолго упрятать за решетку самые одиозные фигуры — тех, кто убивал одесситов в Доме Профсоюзов, и их покровителей.

Однако, есть одно "но", обращая взгляд на Крым, мы видим, что там федеральные деньги есть, а Федеральная целевая программа реализуется слабо.

Печально, что надо ждать политического решения первого лица

Вероятно, это можно было бы назвать саботажем, но тогда под сомнение ставится работа не силовиков, а высшего эшелона власти. К сожалению, без политической воли первого лица, ничего у нас в России не решается.

Как говорит министр экономического развития ДНР Алексей Половян, очень перспективная ниша для ДНР — производство горно-шахтного оборудования. "У нас есть два института, производственная база по производству такой техники, колоссальный опыт эксплуатации в сложных горно-геологических условиях, огромное количество смежников, подрядчиков".

"Емкость этого рынка в РФ — от 50 до 100 триллионов рублей. Идет импортозамещение из Китая, Германии, Польши. И в России нашу продукцию знают и готовы покупать. Но тут мешает политика — непризнанность Республики. Но, повторюсь, это готовая ниша для нас, а остальное — это политические решения", — сказал Алексей Половян.

Фото: АР

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