Эксперт рассказал, как будет проходить транзит власти в Казахстане

Как будет проходить транзит власти в Казахстане от Нурсултана Назарбаева к "второму президенту" "Правде.Ру" рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил во вторник в обращении к народу об отставке. Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. "По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента", — цитирует Интерфакс Назарбаева.

Помимо поста главы Совета Безопасности, Назарбаев сохранит посты в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета. К тому же, он остается с титулом "Елбасы" — Лидера Нации, что обеспечивает варианты для политического контроля над транзитом власти.

Как сказал "Правде.Ру" казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, разговоры об отставке шли кулуарно около года, "все таки здоровье было не очень, и возраст большой — 80 лет". Самое сложное для первого президента было выбрать не когда уйти, а на кого оставить страну, отметил эксперт. По словам политолога, порядок транзита власти прописан в Конституции, которая определяет, что до следующих выборов исполнять обязанности будет спикер парламента. У него ограничения — он не имеет права вносить изменения в Конституцию, отметил Данияр Ашимбаев.

"Когда Назарбаев подбирал кандидата на спикера, он старался найти человека, который, во-первых, мог бы возглавить страну, и, во-вторых, не менял бы курс. У Токаева, по мнению эксперта, "неплохой бэкграунд" — он выпускник МГИМО, работал долго в системе советского МИДа, в МИДе Казахстана, был заместителем премьер- министра, потом был избран в Сенат.

"Он человек дипломатичный, явных противников у него нет, фигура — компромиссная, стабильная, ему за 60 лет, ждать от него резких маневров сложно",- сказал политолог. При этом, продолжил Данияр Ашимбаев, Назарбаев перед отставкой он провел кадровые перестановки, сменил правительство, силовиков, то есть "расставил по местам тех людей, которые обеспечат преемственность до выборов, а потом до тех пор, пока он будет физически в хорошей форме".

Достаточно сказать, "что в законе о Совете Безопасности говорится, что его возглавит первый президент, а о втором президенте даже не упоминается", добавил политолог.

"Назарбаев сейчас отойдет немного в сторону, чтобы дать Токаеву развернуться, но резких движений внутри- и внешнеполитических, кадровых, ни Токаев, ни второй президент делать не будут", — резюмировал политолог.

Напомним, что следующие президентские выборы в Казахстане должны состоятся в декабре 2020 года.

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