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Автор Любовь Степушова

Россия в зеркале казахстанской революции

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Нурсултан Назарбаев 21 февраля отправил правительство страны в отставку﻿. Причина — решение своих "эгоистических задач" за счет снижения уровня жизни граждан. ﻿

Россия в зеркале казахстанской

Судьба кабмина решилась 30 января на расширенном заседании, где Назарбаев "рвал и метал". "Вы просто трусы, а не правительство и не министры! У вас руки и колени дрожат", — кричал он. В вину министрам было поставлено то, что "все у нас привозится из-за рубежа", а чтобы этого не было все министры "должны приходить в отечественных костюмах". Была подвергнута критике финансовая система. "Создают банк, начинают работать, люди верят, приносят деньги, квазигоссектор кладет деньги, а потом эти акционеры начинают вытаскивать, воровать деньги", — пояснил Назарбаев.

"У нас нет закона посадить его в тюрьму за это", — добавил он. Впрочем, это претензия к законодателям, а не к министрам, но с Елбасы никто спорить не стал. Недоволен был Назарбаев и деятельностью ЦБ по выдаче кредитов "плохим компаниям", банкам, которые "спустили средства в песок". В заключении президент Казахстана раскритиковал национальные авиаперевозки за то, что "летают не туда, куда надо".

21 февраля Нурсултан Назарбаев обратился к населению со словами: "Учитывая интересы нашего народа, считаю, что правительство должно уйти в отставку!". Он отметил, что решения принимались правильные, а " системная работа не была выстроена", отсутствовала обратная связь с неселением. 

Надо отметить, что в 2018 году курс тенге продолжал падать до 370 тенге за доллар (со 120 за десять лет), то есть покупательная способность казахстанцев ухудшалась. При этом наблюдалось удорожание коммунальных услуг, увеличилась доля расходов семьи на продукты питания.

Как сказал "Правде.Ру" казахстанский политолог, Данияр Ашимбаев, отставку нынешнего правительства ждали еще с лета прошлого года, искали предлог.

"Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, оказался неспособен создать команду, скоординировать ее работу. Были постоянные конфликты между министерствами, постоянно перетягивание полномочий. И к тому же зять или бывший зять, не совсем понятно, Сагинтаева был осенью арестован по делу о скандале в одном из банков второго уровня. Каких-либо комментариев со стороны премьера не последовало. И все уже ожидали развязки", — отметил эксперт.

Предлогом для отставки, видимо, стала гибель в пожаре в Астане 5 детей от года до 12 лет. Выяснилось, что за семьей числилось четыре кредита — пособия от государства не хватало, поэтому мать работала сверхурочно и ночью тоже.

В соцсетях все большую популярность стал набирать хэштег #ВотставкуРозовуюБарби — главу минтруда Мадину Абылкасымову. А когда ее заместитель заметила в беседе с журналистами, что работа сверхурочно — "это их, родителей, выбор", интернет гневно обрушился в адрес чиновников. Некоторые казахстанские СМИ пишут о том, что Назарбаев  был возмущен скандалом с зятем премьера, акционером банка Qazaq Banki Бахытом Ибрагимом. Видимо, это он " спускал деньги в песок" или себе в карман.

По результатам исследования ОФ "Стратегия", 60% опрошенных экспертов заявили, что в период премьерства Сагинтаева "в Казахстане реализуется корпоративная экономическая стратегия, полагающая целью эгоистические интересы властвующего социального слоя (корпорации) за счет снижения уровня жизни граждан".

Данияр Ашимбаев отметил, что "было много провалов по госпрограммам, бюджетным программам, невыполнен план приватизации, по привлечению инвестиций. О работе по диверсификации экономики вообще забыли за многочисленными совещаниями. В конце года обострилась социальная проблематика", — отметил политолог.

Преемник Сагинтаева уже назван — это Аскар Мамин, бывший первый заместитель Сагинтаева, которого Назарбаев специальным указом назначил и.о. премьера.

По словам Данияра Ашимбаева, новое правительство, "скорее всего, на 80-85% будет состоять из прежних министров". Возможно, в отставку уйдет министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова и министр экономики Тимур Сулейменов, его ведомство отвечало за бюджетное планирование и антимонопольную политику.

"Ожидать какого-то антироссийского правительства я бы не стал, скорее всего, оно будет достаточно прагматично в этом плане. Просто в идеологическом плане сейчас не хватает дискурса об евразийской интеграции, идет небольшое обращение в прошлое, в традиции, в латинизацию казахского языка. Но работа по евразийской интеграции у нас активно идет, мы не можем стать конкурентноспособными на Западе без проверки в евразийской интеграции", — резюмировал Данияр Ашимбаев.

Россия и Казахстан — две страны, а проблемы одинаковые. Если бы быть уверенным в том, что новое правительство Казахстана что-то изменит в ситуации, можно бы смело советовать Владимиру Путину проводить такие же радикальные меры по смене правительства. Но вот в чем вопрос, в Казахстане  при Назарбаеве это уже 10 отставка кабинета, а "воз и ныне там".

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