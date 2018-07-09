Кто есть кто: эксперт раскритиковал расследование "Дождя" о ЧВК Вагнер

Телеканал "Дождь" выпускает уже второе подряд "расследование" на тему группы "Вагнера". Первый материал Лилии Яппаровой, призванный снять завесу с жизни российских добровольцев, воюющих в Сирии, буквально на следующий день в ее новом репортаже превратился в презрение к ним же. Презирать российских добровольцев, воевавших с террористами в Сирии, "Дождь" позвал якобы сотрудников частных военных компаний: Андрея Кебкало из Omega Consulting Group, Сергея Исакова из некой ЧВК "Орел-Антитеррор" и "бывшего наемника французского легиона по кличке "Внук".

Для начала, стоит обозначить, что рынок российских ЧВК — по большому счету миф, который придумали журналисты. Под термином "частные военные компании" зачастую скрываются обычные ЧОПы вроде тех же OCG Кебкало и "Орел-Антитеррор", занимающиеся исключительно охранной деятельностью и не принимающие участие в военных операциях. Полуголые сомалийские пираты — это самое большее, с чем могут столкнуться подобные предприятия.

Но пираты из Сомали — одно, и совсем другое — запрещенное в России "Исламское государство", которое до недавнего времени было самой могущественной и опасной террористической организацией мира. Ей удалось за короткое время захватить большую часть Ирака и Сирии, став настоящей и осязаемой угрозой не только для Ближнего Востока, но и для всего мира. Победили ее — не охранники на торговых кораблях и нефтяных вышках, а как раз те самые российские добровольцы, которых в СМИ называют группой "Вагнера".

Их роль в сирийском конфликте трудно переоценить. Разумеется, обескровленной и малобоеспособной сирийской армии поддержку с воздуха оказывали ВКС РФ, но задача российской авиагруппы заключалась больше в том, чтобы обескровить "Исламское государство", перерезав линии снабжения и ликвидировав инфраструктуру террористов. Не стоит забывать, что основные боевые действия шли все-таки на земле — в городах с узкими арабскими улочками и разветвленной системой подземных коммуникаций. Здесь задачи и выполняли российские добровольцы — люди, которым помимо материальной прибавки, снимающей с повестки дня необходимость думать о том, как содержать семью, необходима причастность к серьезному делу — защите страны.

"Наемник" из французского иностранного легиона по кличке "Внук" в передаче "Дождя" называет их "страховыми случаями", намекая на высокие потери среди добровольцев. Потери у ЧВК "Вагнера", конечно, были. Без них не обходится ни одна война, и тем более такая, как война в Сирии. Война — везде война. Что в окопах Сталинграда, что на подступах к Алеппо. Отдельные эпизоды сирийской войны в СМИ даже сравнивали с Великой Отечественной. Не по масштабу, но по содержанию: своя Сталинградская битва — в Алеппо, после взятия которого был изменен дальнейший ход войны, свой Берлин — в Дейр-эз-Зоре, где "Исламское государство" было разгромлено как террористическая организация. Разве что Третий рейх не готовили смертников, как это делало ИГИЛ. Список знаковых сражений, в которых, по разным источникам, участвовала ЧВК "Вагнера" на этом не заканчивается. Можно вспомнить освобождение от "Исламского государства" античной Пальмиры, которую сирийцы не смогли удержать, и российским добровольцам пришлось брать ее штурмом повторно. Можно вспомнить и про вторую по значимости базу ИГИЛ в Сирии — Акербат, в который первыми зашли именно добровольцы "Вагнера".

Никто из так называемых экспертов "Дождя" в Сирии, очевидно, не был, и не знает, что такое трое суток ползти по пескам простреливаемой со всех сторон пустыни к укрепрайону террористов. Все эксперты "Дождя" — обычные охранники, которые только изображают из себя брутальных наемников для телевизионной картинки, рассуждая про потери среди тех, кто поставил крест на деятельности ИГ.

Член наблюдательного совета ЧВК "Орел-Антитеррор" Сергей Исаков сам признается, что его контора не едет в Сирию охранять какую-то теплоэлектростанцию, "потому что там неспокойно". Не значит ли это, что "Орел-Антитеррор" — никакая не частная военная компания, а простое охранное предприятие.

Как и Исаков, не является сотрудником ЧВК и якобы член французского иностранного легиона "Внук". Показанная в начале программы его "тренировка" — не более чем игра в страйкбол. По страйкболу никогда не поймешь, как летела пуля и каков был результат выстрела. Ну и, в конце концов, если бы "Внук" был бы тем, за кого себя выдает, он бы не стал, как и Исаков, появляться в кадре, тем более, перед отправкой на задание. Как известно, все, кого можно узнать по фамилии в интернете — уже не сотрудники ЧВК.

Мы связались с политологом и военным аналитиком Александром Асафовым, чтобы узнать его мнение по поводу нового фильма "Дождя". Как считает собеседник издания, либеральные СМИ такими репортажами пытаются найти возможность причинить ущерб России как государству.

"Их задача не обсуждать определенных специалистов с определенным опытом, которые применяют свои компетенции в различных направлениях в других странах, их задача как-то оклеветать Россию, — объясняет Александр Асафов. — И, конечно, "Дождь", который прекрасно вписывается в обойму либеральных СМИ, не мог остаться в стороне. Люди в репортаже "Дождя" не являются ни добровольцами, ни, тем более, сотрудниками частных военных компаний. Но для зрителя, который не разбирается в проблеме, они могут сойти за специалистов по ЧВК и похожим темам".

Даже сами журналисты, по словам нашего собеседника, не разбираются в вопросе, поэтому действуют поверхностно.

"Берут каких-то людей условно похожих на экспертов и пытаются выдать их мнение за какую-то реалистичную картину ситуации. Я думаю, что у настоящих российских добровольцев такая работа и такая идеологическая убежденность, которая позволяет им не увлекаться рефлексиями по поводу каких-то передач на "Дожде". Российские добровольцы оставят это без внимания, и я надеюсь, что многие из них не только не смотрят, но даже не очень в курсе о деятельности как "Дождя", так и героев этой передачи, которые дают ангажированную политизированную трактовку. Поэтому сравнивать их моральные и психологические характеристики с бойцами ЧВК "Вагнера" ­- не очень правильно. Конечно, столкнувшись в эфире или в реальной жизни, или в условиях театра военных действий "эксперты" "Дождя", не выдержали бы никакого сравнения с настоящими, действующими военными специалистами, инструкторами и прочими людьми, которых принято называть ЧВК "Вагнера"", — подытожил Александр Асафов.

Как подытожил военный аналитик, ценность расследования "Дождя" сводится к нулю — "эксперты"- чоповцы, не принимавшие участия в боевых действиях в Сирии, потому что там "неспокойно", критикуют тех, кто рисковал своими жизнями в борьбе с международным терроризмом. Пока Кебкало и "Внук" играли в страйкбол, добровольцы "Вагнера" прижимались к земле при штурме Дейр-эз-Зора. О том, кто в этой истории есть кто, выводы читатель сделает сам.

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