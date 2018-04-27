Ровно 32 года назад произошла самая большая техногенная катастрофа в мире - авария на Чернобыльской АЭС. Ее последствия специалисты всего мира устраняют до сих пор. Спустя 5 лет, после случившегося, выходит Закон, согласно которому людям, оказавшимся "в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавшим участие в ликвидации последствий этой катастрофы" государство должно выплачивать различные льготы и компенсации. Но исполняет ли государство взятые обязательства?
Почему дети, рожденные от ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, имеющие все признаки, симптомы лучевой болезни по достижению 18 лет вдруг становятся здоровыми и лишаются денежных выплат? Почему суды выигрывает Минздрав - на эти вопросы в интервью Pravda.ru отвечает председатель Региональной общественной организации "Дети Чернобыля" Евгений Мисюра.
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США.
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.