Куда испарились льготы детей Чернобыля

Ровно 32 года назад произошла самая большая техногенная катастрофа в мире - авария на Чернобыльской АЭС. Ее последствия специалисты всего мира устраняют до сих пор. Спустя 5 лет, после случившегося, выходит Закон, согласно которому людям, оказавшимся "в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавшим участие в ликвидации последствий этой катастрофы" государство должно выплачивать различные льготы и компенсации. Но исполняет ли государство взятые обязательства?



Куда испарились льготы детей Чернобыля

Почему дети, рожденные от ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, имеющие все признаки, симптомы лучевой болезни по достижению 18 лет вдруг становятся здоровыми и лишаются денежных выплат? Почему суды выигрывает Минздрав - на эти вопросы в интервью Pravda.ru отвечает председатель Региональной общественной организации "Дети Чернобыля" Евгений Мисюра.