Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО

Гражданское общество России не позволит правительству, выполняющему заказ крупного капитала, "передать" Южные Курилы Японии, сказал в эфире программы "Точка зрения" историк-дипломат Николай Платошкин.



Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам

По его мнению, внезапное желание президента Владимира Путина ускорить подписание мирного договора с Японией вызвано вполне прозаическим вопросом — дать заработать приближенным олигархам на совместных проектах, например, на сооружении В Приморье могильника для захоронения ядерных отходов. Николай Платошкин уверен, что это будут японские ядерные отходы.

Заметим, что правительство России 31 декабря одобрило проведение между госкорпорацией "Росатом" и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия "переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае", сообщает ТАСС.

Николай Платошкин отметил в эфире "Правды.Ру", что Никита Хрущев совершенно правильно ставил вопрос в 1956 году о передаче Японии двух островов — Хибомаи и Шикотана после подписания мирного договора, так как за это Кремль получал бы нейтральную Японию. Опыт такого обмена — нейтралитет на значимую выгоду, показал себя достаточно успешно в переговорах по сохранению нейтрального статуса Австрии и Финляндии. Однако США не дали Японии согласиться на этот вариант, и в 1960 году СССР вышел из договоренностей.

Поэтому вести сейчас разговор с японцами на основании позиции 1956 года, которой юридически не существует — нельзя. А вот присоединиться к Сан-Францисскому мирному договору США с Японией, заключенному в 1951 году, вполне можно, продолжил Николай Платошкин. Именно в нем говорится о том, что Япония отказывается от Курильских островов. И для этого не надо больших усилий, достаточно послать американцам ноту, отметил историк.

По словам Николая Платошкина, Япония не раскаялась в преступлениях Второй мировой войны, не признала Нанкинскую резню, сохраняет милитаристские устремления, поэтому мирный договор с ней России не дает никаких мирных гарантий. В частности, гарантий отсутствия военного сотрудничества с США. "У России же нет мирного договора с Германией, но никто же не переживает по этому поводу", — отметил Николай Платошкин.

Как сообщала "Правда.Ру", в Государственную думу внесен проект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к России со стороны Японии. В документе сказано, что Курильские острова остаются важной и неотъемлемой частью Российского государства, находясь в составе Сахалинской области."Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — написано в законопроекте.

Смотрите программу"Точка зрения" с Николаем Платошкиным, ведет передачу Любовь Степушова.

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