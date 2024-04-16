Горный курорт "Роза Хутор" поддерживает III Ежегодный Всероссийский архитектурный конкурс "Зелёный приют туриста"

Курорт "Роза Хутор" стал партнёром Всероссийского архитектурного конкурса

6:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Студенты, преподаватели, практикующие архитекторы предложат концептуальные решения создания, обустройства и эксплуатации экологически, экономически эффективных и безопасных объектов для путешествующих в природной среде. В этом году конкурс проводится уже в третий раз и стартует 22 апреля.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Сегодня природно-рекреационный сектор туриндустрии России на подъеме — растет посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ),

а вместе с этим — потребность в комфортном, безопасном и доступном погружении путешественника в природную среду.

Правительство России предпринимает определенные усилия по расширению предложения на туристском рынке, субсидируя создание модульных быстровозводимых средств размещения, наиболее применимых в природно-рекреационном секторе. Конкурс "Зеленый приют туриста" как раз сосредоточен на поиске свежих идей для решения подобных архитектурных задач. Организатор конкурса — Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) при поддержке Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) и круглогодичного горного курорта "Роза Хутор".

Участникам конкурса будет предложено разработать концептуальные решения для создания, обустройства и эксплуатации экологически и экономически эффективных, комфортных и безопасных объектов для укрытия от непогоды и ночлега, необходимых путешествующим в природной среде.

"Совместные усилия частного сектора и государственных институтов развития приносят плоды — индустрия внутреннего туризма в России быстро развивается, и архитектурному и экологическому сообществам необходимо помогать отрасли преодолевать болезни роста. Ведь складывающиеся туристские направления либо вооружатся инфраструктурой, обеспечивающей вклад в устойчивое развитие на местном уровне, либо получат несбалансированный комплекс объектов, которые если и будут приносить пользу, то далеко не в полноценном смысле. Поэтому мы вновь привлекаем внимание к важности средств, которыми обладает архитектура, для решения проблем устойчивого развития, рассчитываем на то, что конкурс поможет найти новые решения и открыть новые таланты", — говорит директор НИИУРС Вера Бурцева.

Старт конкурса ознаменуется студенческой клаузурой: обучающимся СПбГАСУ будет предложено проработать эскизную концепцию зеленого приюта для путешественников и представить свои работы на суд участников дискуссии. Их авторы, таким образом, получат своего рода фору, если решат поучаствовать во всероссийском конкурсе.

"Опыт путешественников в природной среде требует особых характеристик для туристической инфраструктуры — доступность, безопасность, автономность, экологичность и, не в последнюю очередь, комфорт. Задача сочетания этих характеристик с учетом строгих ограничений градостроительной деятельности на природных территориях в концептуальном проекте модульного средства размещения — как раз под силу молодым архитекторам, которых мы готовим к профессии. Глядя на развитие внутреннего туризма в России, полагаю, что без работы наши выпускники, если решат специализироваться на туристской инфраструктуре, точно не останутся", — комментирует замдекана архитектурного факультета СПбГАСУ Олег Фёдоров.

А пока студенты будут разрабатывать эскизные концепции, проблемы устойчивого развития инфраструктуры для природного туризма станут предметом публичной дискуссии за круглым столом, участниками которой станут: Вера Бурцева, директор АНО "Научно-исследовательский Институт Устойчивого развития в строительстве", Антон Головин, вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга, руководитель совета по экоустойчивой архитектуре СПбСА, преподаватель Горного института и Академии художеств, Дмитрий Колосов, директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор", Сергей Лутченко, первый заместитель председателя комитета по градостроительной политике, главный архитектор Ленинградской области, Олег Федоров, заместитель декана Архитектурного факультета СПбГАСУ. Круглый стол пройдет 22 апреля в 17.00 в Санкт-Петербурге (2-я Красноармейская улица, 4, Архитектурное кафе). Для участия необходима регистрация.

Эта дискуссионная сессия даст старт III Всероссийскому архитектурному открытому творческому конкурсу для студентов архитектурных ВУЗов России "Зелёный приют туриста на природной территории", организуемого АНО "Научно-исследовательский Институт устойчивого развития в строительстве" совместно с СПбГАСУ и горным курортом "Роза Хутор".

"Для нас честь вновь быть партнером всероссийского конкурса "Зеленый приют туриста". Горы — грандиозный природный комплекс, а в нашей сфере они — ключевой рекреационный ресурс. Мы стремимся не только открывать их для людей сегодня, но и сохранять для тех, кто будет путешествовать завтра. Наше дело требует компетенции архитектора, мы ищем свежие идеи и новые таланты, так что остается только пожелать участникам конкурса успеха. В этом году мы доведем лучший проект до стадии рабочей документации, а значит — получим возможность его воплощения в материале", — заявил директор устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Всероссийский конкурс пройдёт с 22 апреля по 30 сентября 2024 года, подведение итогов — с 01 по 14 октября 2024 г. Возможность участия в конкурсе будет открыта для учащихся архитектурных ВУЗов. Победителю конкурса будет предоставлен грант на разработку комплекта рабочей проектной документации соответствующего проекта.