Швейцарская Ароза: лучший горнолыжный курорт в мире

3:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Существованию горного климатического курорта Ароза (в других написаниях — Ароса) мир обязан доктору Отто Эрвиг-Холду. В 1883 году, катаясь на лыжах в окрестностях поселения Кур, он неожиданно оказался в чудесной долине, в которой находилась небольшая деревушка. Доктор по достоинству оценил местный климат, особенно отсутствие сильных ветров, и стал рекомендовать посещение этого места своим знакомым.

Фото: pixabay.com

Как добраться до Арозы

Прямых способов доехать до самой деревни нет. Из Цюриха поездом нужно доехать до Кура, там пересесть на знаменитый горный экспресс "Ароза Бан". Путешествие на нём считается само по себе достопримечательностью. Неспешный поезд проезжает через сам Кур, позволяя увидеть ворота Обертор и Мальтийскую башню. Затем, минуя более трёхсот поворотов, он поднимается на высоту почти два километра до Арозы. Можно представить, насколько потрясающие виды открываются пассажирам. Внутри самого посёлка общественный транспорт бесплатен.

Где остановиться в Арозе

Отелей в селении достаточно, на любой вкус и кошелёк. Если позволяют средства, можно остановиться в 4-х звёздочных гостиницах. Они расположены так, чтобы из них можно быстро попасть на лыжные трассы. Также имеются 2-х и 3-х звёздочные апартаменты. Есть несколько гостиниц специально для семейного отдыха, в которых ребёнка можно оставить на время прогулки. Некоторые туристы предпочитают останавливаться в Куре, где цены на проживание ниже.

Зимний и летний отдых в Арозе

Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель. Трасс около пяти десятков, все в близости от жилых кварталов. Склоны пологие, маршруты в основном средней сложности. Поэтому курорт особо любим начинающими. Экстремальных трасс здесь нет, но есть пара мест для скоростного спуска. В отелях выдаются карты маршрутов и пропуск на подъёмники, которые бесплатны, как и общественный транспорт. Около 25 километров лыжни проложены по пересечённой местности, а в распоряжении любителей бега на лыжах около сорока километров прогулочных трасс. Склоны также любимы пара- и дельтапланеристами из-за отсутствия порывов ветра и почти постоянной солнечной погоде, здесь благоприятные условия для полётов.

В целом Ароза имеет славу курорта для семейного отдыха. Кроме горных лыж, здесь популярны коньки, сани, походы на снегоступах, поездки на лошадях и другие развлечения на любой вкус и для любого возраста. Несмотря на то, что с апреля по июнь жизнь на курорте замирает, летом гостей также ждёт много интересного.

В отличие от многолюдных горнолыжных курортов, Ароза больше подойдёт для семейного отдыха. Лучшего места для активных развлечений, прогулок и пикников не найти. Отдых на курорте Ароза обещает незабываемые моменты в гармонии с природой и семьёй.

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