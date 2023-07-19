Япония: путеводитель по самым интересным городам

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Япония притягательна для туристов со всего света, и несколько городов выделяются особо, поскольку они наиболее востребованы для путешественников по Стране восходящего солнца.

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Киото

Киото — город, который можно смело назвать "культурной столицей" Японии. Он является прежней столицей страны и существует уже более 1200 лет. Исторический центр Киото имеет особое значение, и многие его храмы и монастыри внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение Киото — мечта многих японцев, а также иностранных туристов.

Осака

Осака является увлекательным мегаполисом с уникальным диалектом, известным как кансайский диалект, на котором общается большая часть населения. Персонажи, говорящие на этом диалекте, становятся ядром японской комедии, и театры Осаки, такие как театр искусств Умеда, поддерживают эту традицию.

Нара

Как и Киото, Нара внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря хранению древних синтоистских и буддийских храмов и монастырей. Этот город был столицей Японии до появления Киото. Здесь можно посетить музеи, посвященные истории Нары и буддийскому искусству.

Токио

Токио, столица Японии, автоматически становится первым местом, которое посещают многие туристы со всего света. Этот город — современный мегаполис с выставочными центрами, развлекательными кварталами и зданиями в современном архитектурном стиле. Но Токио также славится одним из самых красивых сезонов цветения сакуры, известного как "ханами".

Лучшее место, чтобы полюбоваться этим восхитительным атрибутом японской весны — парк Уэно и другие токийские парки. Кроме того, стоит посетить сезонные фестивали, называемые "мацури", такие как фестиваль фейерверков, что организуется на реке Сумида.

Саппоро

Саппоро, крупнейший город острова Хоккайдо и столица одноименной префектуры, заслуживает внимания из-за своих удивительных снежных фестивалей, которые проводятся с 1950 года. Февраль — один из наиболее удачных месяцев для посещения Саппоро и наслаждения зимними развлечениями.

На снежных фестивалях люди не только веселятся, но и создают удивительные снежные скульптуры на различные темы. Кроме того, Саппоро славится своими рамен-лапшами. Здесь можно попробовать разнообразные разновидности этой традиционной японской лапши. Именно в Саппоро считается родиной рамена, в то время как город Нагано славится другим видом лапши — гречневой лапшой соба. В Нагано, кстати, можно попробовать научиться изготовлению такой лапши.

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