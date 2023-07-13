Как отдохнуть в Африке: знакомимся с Экваториальной Гвинеей

3:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экваториальная Гвинея — одно из "недоразведанных" маленьких государств Африки, являющееся символом дикой и необузданной природы. Оно расположено в самом сердце континента и включает в себя несколько островов и континентальную часть, омываемую Гвинейским заливом. Помимо экзотичности, Экваториальная Гвинея привлекает туристов разнообразным растительным и животным миром, а также прекрасными пляжами.

Фото: www.thetravel .com/places-to-visit-in-equatorial-guinea/

Климат, флора и фауна

Влажный климат, характерный для Экваториальной Гвинеи, со среднемесячной температурой от 24 до 28 градусов, способствует обильному росту различных видов деревьев и животных. Этот климат благоприятен для экваториальных лесов и теплолюбивых животных, что делает природу этой страны уникальной и удивительно красивой.

В экваториальных лесах Экваториальной Гвинеи процветает более 150 видов ценных деревьев. Среди наиболее популярных видов деревьев, растущих в этих лесах, следует отметить фикусы и хлебное дерево. Их величественные формы создают захватывающий пейзаж, который поражает воображение.

Помимо разнообразия флоры, Экваториальная Гвинея известна богатым животным миром. На её территории можно встретить множество видов животных, начиная от обезьян и заканчивая хищниками. Крокодилы, носороги, бегемоты, антилопы, слоны и леопарды — все они находят свой дом в этой удивительной стране. Встреча с этими животными станет незабываемым приключением для каждого туриста.

Столица Экваториальной Гвинеи

Несмотря на отсутствие популярных достопримечательностей, Экваториальная Гвинея предлагает множество мест для отдыха и развлечений. Туристы могут отдохнуть на красивейших пляжах, отведать блюда национальной кухни в барах и ресторанах.

Одним из особых мест, где стоит побывать, является столица Экваториальной Гвинеи — Малабо. Здесь можно посетить конусообразный вулкан. Малабо — город с чистыми улицами, красочными рынками, уютными уличными барами и ночными клубами, работающими до утра.

Культура и традиции Экваториальной Гвинеи

Посетив Экваториальную Гвинею, туристы смогут погрузиться в древнюю культуру и традиции местного населения. В этом государстве колдуны и шаманы считаются почетными людьми, а их ритуалы и празднества являются частью местной жизни. Одним из праздников, которым стоит участвовать, является ахира — церемония очищения общины или населенного пункта от тёмных сил. Также популярными являются танцы балеле и ибанга, исполняющиеся только по особым случаям.

Хотя в Экваториальной Гвинее мало достопримечательностей, эта страна компенсирует это своей потрясающей природой. Она является настоящим заповедником с огромным разнообразием растений, деревьев, красивых птиц и животных. Посещение этой маленькой страны станет уникальным и незабываемым опытом для каждого путешественника.

Экваториальная Гвинея: самая богатая страна Африки!