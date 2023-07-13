Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Пять лучших парков Москвы

3:21
Туризм

Часто люди, проживающие в городах, становятся заложниками бурного ритма жизни. Тогда парки мегаполисов становятся небольшими оазисами спокойствия и тишины. А какие парки стоит посетить в Москве?

Фото:  

Парк "Зарядье"

Один из самых впечатляющих парков столицы — "Зарядье". Этот живописный уголок находится неподалеку от Красной Площади, на берегу реки Москвы. В парке можно не только насладиться прекрасной панорамой столицы с "парящего" моста, который стал своеобразной визитной карточкой парка, но и посетить Заповедное посольство или прослушать лекции в Медиацентре.

Сад "Аптекарский огород"

 

Знаменитый сад с трёхсотлетней историей — "Аптекарский огород". Здесь можно увидеть множество различных видов растений со всех уголков планеты. В парке есть две оранжереи — Пальмовая и Суккулентная, —  которые доступны для посещения круглый год, а также разнообразная открытая экспозиция. Среди растений можно встретить редкие и очень редкие виды. В саду также проводятся музыкальные мероприятия.

Сквер "Северное Тушино"

 

Уютный сквер "Северное Тушино" расположился возле Химкинского водохранилища. Здесь вы сможете посетить Музей ВМФ, где представлены три вида военной техники:

  • десантно-штурмовой катер,
  • экраноплан,
  • подводная лодка.

Во время экскурсии вы сможете спуститься в рубку настоящей подводной лодки, почувствовать себя капитаном катера "Скат" или экраноплана.

Для тех, кто не интересуется военной тематикой, парк также предлагает места для отдыха, фудкорты и аттракционы. Можно полюбоваться утками и покормить их специальным кормом.

Парк Северного речного вокзала

 

На другом берегу Химкинского водохранилища, рядом со зданием речного вокзала, расположен памятник садово-паркового искусства — парк Северного речного вокзала. Основным привлекательным элементом парка является само здание вокзала, выполненное в форме корабля.

В этом зелёном оазисе каждый желающий сможет отдохнуть в тени деревьев. Зимой здесь доступен оборудованный каток с раздевалкой и прокатом коньков. После активного отдыха можно насладиться горячими напитками.

Парк ВДНХ

 

"Выставка достижений народного хозяйства", известная как "Главная выставка страны", представляет собой крупнейший выставочный комплекс в мире. Парк ВДНХ является одним из самых знаменитых и посещаемых парков Москвы. 49 объектов, расположенных на его территории, относятся к памятникам культурного наследия. Каждое строение в парке отражает историю страны. На территории комплекса находится знаменитый фонтан "Дружбы народов".

В парке ВДНХ всегда кипит жизнь:

  • работают музеи,
  • проводятся фестивали и концерты,
  • организуются бесплатные образовательные мероприятия.

Москвичи и гости столицы могут:

  • полюбоваться рыбами и другими морскими жителями в "Москвариуме",
  • покататься на велосипедах, роликах и самокатах,
  • пройтись по экотропе,
  • посетить выставочные павильоны и музеи.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ТОП-8 Куда сходить в Москве БЕСПЛАТНО? Парки Москвы: Красивые, интересные и нетуристические
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Темы туризм москва россия путешествия
Новости
Марков: Назревает конфликт России и Ирана
Тюменский суд отклонил жалобу на расторжение однополого брака
Вселенная оказалась вдвое старше, чем предполагалось
Озеленение океана несёт угрозу для человечества
В древнем городе Мексики обнаружены ножи для обрядов майя
Метеоролог Паршина объяснила, куда переместится циклон, принёсший непогоду в Сочи
Правительство РФ лишило Минспорта антидопинговых полномочий
Экс-разведчик армии США Риттер объяснил, почему Британия стала не нужна НАТО
Футболиста "Монако" обвинили в сексуальном насилии
Появился способ омолодить клетки за неделю
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Кардиологи составили меню на неделю для здорового сердца
Полковник Матвийчук раскрыл смысл российского удара по острову Змеиный
Полковник Матвийчук раскрыл смысл российского удара по острову Змеиный
Последние материалы
Марков: Назревает конфликт России и Ирана
Тюменский суд отклонил жалобу на расторжение однополого брака
Вселенная оказалась вдвое старше, чем предполагалось
Озеленение океана несёт угрозу для человечества
Ржев: город древних традиций и блестящей воинской славы
В древнем городе Мексики обнаружены ножи для обрядов майя
Метеоролог Паршина объяснила, куда переместится циклон, принёсший непогоду в Сочи
Правительство РФ лишило Минспорта антидопинговых полномочий
Экс-разведчик армии США Риттер объяснил, почему Британия стала не нужна НАТО
Футболиста "Монако" обвинили в сексуальном насилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников