Пять лучших парков Москвы

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Часто люди, проживающие в городах, становятся заложниками бурного ритма жизни. Тогда парки мегаполисов становятся небольшими оазисами спокойствия и тишины. А какие парки стоит посетить в Москве?

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Парк "Зарядье"

Один из самых впечатляющих парков столицы — "Зарядье". Этот живописный уголок находится неподалеку от Красной Площади, на берегу реки Москвы. В парке можно не только насладиться прекрасной панорамой столицы с "парящего" моста, который стал своеобразной визитной карточкой парка, но и посетить Заповедное посольство или прослушать лекции в Медиацентре.

Сад "Аптекарский огород"

Знаменитый сад с трёхсотлетней историей — "Аптекарский огород". Здесь можно увидеть множество различных видов растений со всех уголков планеты. В парке есть две оранжереи — Пальмовая и Суккулентная, — которые доступны для посещения круглый год, а также разнообразная открытая экспозиция. Среди растений можно встретить редкие и очень редкие виды. В саду также проводятся музыкальные мероприятия.

Сквер "Северное Тушино"

Уютный сквер "Северное Тушино" расположился возле Химкинского водохранилища. Здесь вы сможете посетить Музей ВМФ, где представлены три вида военной техники:

десантно-штурмовой катер,

экраноплан,

подводная лодка.

Во время экскурсии вы сможете спуститься в рубку настоящей подводной лодки, почувствовать себя капитаном катера "Скат" или экраноплана.

Для тех, кто не интересуется военной тематикой, парк также предлагает места для отдыха, фудкорты и аттракционы. Можно полюбоваться утками и покормить их специальным кормом.

Парк Северного речного вокзала

На другом берегу Химкинского водохранилища, рядом со зданием речного вокзала, расположен памятник садово-паркового искусства — парк Северного речного вокзала. Основным привлекательным элементом парка является само здание вокзала, выполненное в форме корабля.

В этом зелёном оазисе каждый желающий сможет отдохнуть в тени деревьев. Зимой здесь доступен оборудованный каток с раздевалкой и прокатом коньков. После активного отдыха можно насладиться горячими напитками.

Парк ВДНХ

"Выставка достижений народного хозяйства", известная как "Главная выставка страны", представляет собой крупнейший выставочный комплекс в мире. Парк ВДНХ является одним из самых знаменитых и посещаемых парков Москвы. 49 объектов, расположенных на его территории, относятся к памятникам культурного наследия. Каждое строение в парке отражает историю страны. На территории комплекса находится знаменитый фонтан "Дружбы народов".

В парке ВДНХ всегда кипит жизнь:

работают музеи,

проводятся фестивали и концерты,

организуются бесплатные образовательные мероприятия.

Москвичи и гости столицы могут:

полюбоваться рыбами и другими морскими жителями в "Москвариуме" ,

, покататься на велосипедах, роликах и самокатах,

пройтись по экотропе ,

, посетить выставочные павильоны и музеи.

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