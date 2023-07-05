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Джалиль Вахитов

Куала-Лумпур: мегаполис небоскрёбов и кулинарных лакомств

4:28
Туризм

Куала-Лумпур — столица Малайзии со 140-летней историей. Город образовывался в эпоху, когда копатели олова на слиянии рек Келанг и Гомбак занимались своим промыслом. Малайцы прозвали его Кей-Эл ("грязное устье"). Вода тут окрашена в бурый цвет из-за большого содержания металла. С этого момента город стремительно развивался и превратился и мегаполис небоскребов и высоток, манящих туристов со всех уголков земного шара.

Куала-Лумпур: мегаполис небоскрёбов и кулинарных лакомств
Фото: nl.hotels .com/go/malaysia/kuala-lumpur

Как добраться до Куала-Лумпура

Национальные авиакомпании многих стран, включая Qatar Airways, Etihad Airways, Emirates, Aeroflot и Malaysia Airlines, осуществляют регулярные рейсы из разных городов. Из Москвы доступны только стыковочные маршруты, прямых рейсов нет.

Кроме того, из соседних азиатских стран можно добраться до Куала-Лумпура на поездах или автобусах. Они приходят на главный вокзал — KL Sentral.

Транспортная система города

Куала-Лумпур имеет развитую транспортную сеть, включающую в себя автобусы, метро и такси.

Метро

Система метро включает в себя монорельс, подземное метро (с 4 станциями под землей, остальные расположены над землей) и легкое метро, которое соединяет пригородные зоны.

Автобусы

В городе действуют четыре вида автобусов:

  • Экспресс-автобусы, следующие практически без остановок.
  • Городские автобусы, которые курсируют по центру города.
  • Междугородние автобусы, отправляющиеся за окраину.
  • Местные автобусы, соединяющие окраины с центром.

Районы города

Куала-Лумпур разделен на кварталы, в которых проживают выходцы из разных стран. Если у вас есть предпочтения к определенной кухне, колориту и обстановке, вы можете выбрать проживание в китайском или индийском районе города. Особенно привлекательным для самостоятельных путешественников будет район Чайнатауна.

Достопримечательности и развлечения

Куала-Лумпур предлагает множество достопримечательностей и развлечений для туристов.

Башни-близнецы Петронас

Символ города, известный не только в Малайзии, но и во всем мире — башни-близнецы Петронас. В них расположены театры, галереи, торговые центры и рестораны. На верхних этажах находится смотровая площадка, а на средних этажах находится мост, соединяющий башни.

Площадь Независимости

Площадь Независимости является самой запоминающейся в городе. Здесь находятся уникальные памятники культуры, такие как музей, административные здания, церковь, библиотека и дворец, напоминающие о колониальном прошлом страны.

Золотой треугольник

Золотой треугольник — это известный район города с торговыми комплексами и развлекательными заведениями. Он объединяет разные улицы в одну область, похожую на треугольник. Это идеальное место для любителей шопинга и изысканной кухни.

Аквариум Aquaria KLCC, Зоопарк Zoo Negra и заповедник FRIM Forest

Для отдыха с детьми и почитателей экзотических животных стоит посетить гигантский аквариум Aquaria KLCC, зоопарк Zoo Negra и заповедник FRIM Forest.

Местная кухня

В Куала-Лумпуре можно попробовать разнообразные кухни мира, включая азиатскую, европейскую и даже русскую.

Город предлагает широкий выбор интернациональных заведений быстрого питания, уличных кафе на рынках и улочках Чайнатауна, элитных кафе и ресторанов для искушенных гурманов в районе Золотого треугольника, а также фудкортов в торговых центрах. Одним из символов местной кухни является острый суп лакса с лапшой и морепродуктами.

Куала-Лумпур — идеальное место для отдыха

Столица Малайзии, Куала-Лумпур, предлагает уникальное сочетание колониального прошлого и современной атмосферы. Своими многочисленными достопримечательностями, разнообразными кухнями и богатой культурой, этот город не оставит вас равнодушными. Наслаждайтесь путешествием в Куала-Лумпур и окунитесь в его захватывающую атмосферу.

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Куала-Лумпур (Малайзия): лучший город Юго-Восточной Азии
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы туризм малайзия путешествия
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