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Джалиль Вахитов

Южная Корея: достопримечательности, которые нельзя обойти вниманием

3:35
Туризм

Южная Корея — это неофициальное наименование Республики Кореи, с ее столицей в городе Сеуле. Эта страна является домом для ведущих компаний, специализирующихся на производстве компьютерного оборудования. Среди азиатских наций Южная Корея считается одной из самых прогрессивных и развитых.

Фото:  

Резиденция Голубой дом

Резиденция Голубой дом, выбранная президентом страны, носит название благодаря специфическому голубому цвету черепицы на крыше. Архитектурный стиль резиденции вдохновлен традиционными корейскими постройками. Это место является главным офисом президента, а также располагает несколькими конференц-залами и гостевым домом.

Доступ для туристов был открыт лишь в начале XXI века, и до сих пор не все дворцы резиденции доступны для посещения. Всего на территории находится семь дворцов.

Национальный парк Сораксан

 

Впечатляющий национальный парк Сораксан занимает обширную территорию. Здесь представлено множество маршрутов различной сложности. Парк богат разнообразными растениями, в том числе здесь много кленов. Один из самых популярных пешеходных маршрутов проходит через пик Ульсанбави.

Здесь можно прокатиться по канатной дороге, посетить несколько живописных водопадов и исследовать местные храмы. Особенно интересно то, что в парке можно остановиться на ночь.

Крепость Хвасон

 

Хвасон, также известная как "цветущая крепость", была построена королем Чонджо в память о своем отце, умершем от пыток за свержение предыдущего правителя. Архитектура крепости сочетает в себе элементы восточной и западной традиций XVIII века.

Сегодня здания крепости включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепость имеет ворота, расположенные по четырем сторонам света. Здесь также находится уникальная дозорная башня, оборудованная сложной сигнальной системой, с помощью которой предупреждали о приближении врага.

Деревня Хахве

 

Хахве — это национальное наследие Южной Кореи, которое ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Деревня была построена в XVI веке во время династии Чосон.

Планировка деревни образует изображение лотоса. Интересно то, что при строительстве деревни соблюдались основные принципы фэншуй. И по сей день местные жители тщательно соблюдают традиции своих предков. Именно это привлекает туристов, желающих ощутить подлинную корейскую культуру.

Храм Хэдон Ёнгунса

 

Храм Хэдон Ёнгунса представляет собой буддийское святилище, расположенное на побережье моря. Здесь можно насладиться великолепным сочетанием изящной традиционной архитектуры и изобилия природы. Место предлагает множество достопримечательностей: на территории храма разбросаны многочисленные статуи, привлекательным объектом является каменная пагода, украшенная изображениями четырех львов.

Путь от входа на территорию храма до его основного здания пролегает через лестницу, состоящую из 108 ступеней. Рекомендуется посетить это прекрасное место вечером, когда солнце начинает заходить. Служители храма зажигают фонари, создавая волшебную атмосферу, которая окутывает всю локацию.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы туризм южная корея путешествия
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