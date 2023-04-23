Гибкость позволяет вашему телу двигаться на максимум

3:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хорошая гибкость может улучшить диапазон движения.

Работа над увеличением гибкости имеет преимущества, помимо улучшения диапазона движения, такие, как снижение усталости и улучшение общего самочувствия. Но многие склонны пренебрегать тренирвокой гибкости, полагая, что это касается только тех, кто стремится улучшить спортивную производительность.

Включение гибкостных тренировок в ваш день может привести к улучшению физической подготовки для повседневных активностей и улучшению общего здоровья и благополучия. Если вы часто испытываете усталость мышц, стресс мышц или плохое состояние суставов, это может быть признаком того, что вы можете значительно извлечь пользу из гибкостныхупражнений.

Вот что вам нужно знать о гибкости и как включить ее в ежедневный режим тренировок

Гибкость и диапазон движения

Люди часто путают гибкость с диапазоном движения.

Диапазон движения (ДД) — это движение сустава без боли во всех возможных направлениях.

Гибкость — это способность мышц, связок и сухожилий растягиваться в пределах ДД.

Использование гибкостных упражнений для улучшения вашего диапазона движения помогает снизить риск травм и избежать напряженности и боли в суставах. Кроме того, хороший диапазон движения может повлиять на ваши другие тренировки и активности. Например, вы более вероятно будете использовать правильную форму и активировать мышцы, что делает вашу тренировку более безопасной и эффективной.

Как улучшить гибкость?

Существует множество упражнений, которые помогут улучшить гибкость. Регулярные занятия йогой или пилатесом могут значительно улучшить гибкость и укрепить мышцы. Кроме того, статические и динамические растяжки также могут быть полезны.

Статические растяжки — это когда вы растягиваете определенную мышцу и удерживаете ее в течение нескольких секунд. Динамические растяжки — это более активная форма растяжки, которая может включать в себя движения или легкие прыжки.

Однако не забывайте, что переусердствовать в растяжке тоже не стоит, это может привести к травмам. Начинайте с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте время и интенсивность упражнений.

Гибкость и здоровье

Гибкость не только помогает улучшить спортивные достижения, но и укрепляет ваше здоровье. Растяжки уменьшают напряжение в мышцах и повышают кровообращение, что приводит к уменьшению болей в суставах и мышцах.

Исследования также показали, что гибкость может помочь снизить стресс и улучшить качество сна. Помните, что регулярные занятия гибкостью могут стать одним из ключей к здоровому и счастливому образу жизни.

В заключение, гибкость — это важный аспект здоровья и физической формы. Регулярные растяжки и гибкостные упражнения помогут улучшить вашу гибкость, снизить риск травм и укрепить мышцы. Помните, что гибкость — это не только для спортсменов, но и для всех, кто хочет жить здоровой и активной жизнью.