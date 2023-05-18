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Петр Ермилин

Как сделать ежедневную прогулку приятной

3:38
Спорт

Хорошее настроение — это ключ к успеху с любыми упражнениями. Чувство интереса и возбуждения от регулярной активности привлекает вас снова и снова. Но если вы выбираете всё время один и тот же вид упражнений, например, ходьбу, то со временем вы начнёте испытывать скуку.

Как сделать ежедневную прогулку приятной

Тем не менее ходьба — это отличный вид фитнеса. Она укрепляет кости, выступает как профилактика болезней сердца, способствует поддержанию здорового веса. Вместо того, чтобы отказываться от ежедневной прогулки, вы можете добавить множество креативных изменений, чтобы сделать её более мотивирующей. 

Как мотивировать себя на прогулку

Совмещайте разные элементы ходьбы

Думаете, что ходьба — это просто ходьба? Это не всегда так. Попробуйте переходить с ходьбы на бег, чередуя интенсивность. Если вы на тренажёре, измените свой маршрут, включив восхождение на холмы или интервальные тренировки. Вы даже можете взять лёгкие гантели, чтобы дать работу не только ногам, но и рукам.

Замеряйте прогресс необычным способом

Каждый, кто когда-либо следил за счётчиком на экране беговой дорожки, знает, что фокусирование на времени может сделать занятие скучным. Вместо того, чтобы отмечать определённое количество минут или километров, обдумайте альтернативный способ измерения успехов в ходьбе.

Использование заранее определённого количества глав в аудиокниге, эпизодов подкаста или количества песен в вашем плейлисте в качестве измерения может изменить вашу тренировку. Вы можете удивиться, насколько быстро летит время, когда вы смещаете свой фокус на более интересные и менее однообразные занятия.

Составьте новый плейлист

Практически любая деятельность становится более интересной с музыкальным сопровождением — и это включает занятия спортом. Фактически наука подтверждает, что музыка заставляет нас двигаться. 

Люди, которые слушают более быструю музыку в городской среде, более склонны увеличивать скорость ходьбы. Составьте свой идеальный плейлист, выбрав энергичные песни, которые заставляют вас двигаться и крутиться.

Запланируйте остановку

Цель ходьбы — добраться от точки А до точки Б. А что если использовать свою прогулку для остановки в каком-нибудь месте? Если вы живете в шаговой доступности от магазинов, где вы обычно делаете покупки, рассмотрите вариант прогулки до них. Вы получите двойной эффект: физическую нагрузку и продуктивность.

Или для большего удовольствия используйте прогулку для досуга. Например, проведите время с детьми на детской площадке, посетите фермерский рынок или исследуйте близлежащий парк во время прогулки. Вы можете даже запланировать ночную прогулку в местный парк для наблюдения за звёздами.

Исследуйте новый район

Если вы проходите мимо одних и тех же домов, возможно, пришло время найти новый маршрут. Вы не только оживите прогулку, но также сможете поиграть в туриста в своём собственном городе. Вы можете увидеть что-то новое, чего раньше не замечали, так как прогулка даёт более близкое и личное знакомство с незнакомыми местами.

Проведите рабочую встречу на ходу

Если вы ежедневно ходите в офис, у вас может быть свободное время для рабочих встреч на ходу. Пригласите коллег присоединиться к вам на прогулке вокруг здания.

Что будет с вашим телом при ежедневной ходьбе?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы спорт здоровье
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