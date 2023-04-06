Здоровая жизнь: что это значит и как быть здоровым

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Хотя "здоровый" — это термин, который часто встречается в разговорах, его легкая универсальность может вызвать путаницу. Если вы посмотрите на Instagram, вы поймете, что общество коллективно считает здоровым идеалом совсем не то, что должно быть на самом деле.

Медиа (особенно социальные сети) играют огромную роль в формировании того, что люди считают важным для достижения определенной цели. Но так как эти поведения приоритетно связаны с физическим внешним видом, они, как правило, связаны с негативными психологическими последствиями и худшими физическими показателями здоровья.

Это сводится к этому парадоксу: исследования регулярно показывают, что форма тела не является хорошим показателем того, насколько человек здоров. В мире, где плохое отношение к собственному телу довольно распространено, стоит задать вопрос, правильно ли мы в понимаем, что значит быть здоровым.

Что входит в "здоровую жизнь"

Те фитнес-блогеры не совсем неправы — такие вещи, как здоровая пища, ежедневное движение и факторы образа жизни, такие как отсутствие курения, крайне важны для здоровой жизни. Но сколько зеленых овощей вы едите, это не единственное, что вам нужно, чтобы получить полную картину благополучия.

Здоровый образ жизни имеет более многогранную структуру, чем то, что вы видите в социальных сетях, и требует хорошего баланса для поддержания. Новое исследование, разбивает это на части: вы не можете пробежать в спортзале плохую диету, и все очистки сока в мире не компенсируют сидячего образа жизни.

Вы не обязаны сделать радикальные изменения в этих аспектах своего образа жизни сразу. Фактически исследования показывают, что постепенные корректировки, маленькими шажками, помогут вам создать более устойчивые привычки в долгосрочной перспективе.

Питание

В нашей культуре диет для похудения легко забыть о сбалансированном питании. Хотя употребление слишком много соли, сахара и насыщенных жиров в вашей диете повышает риск заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и инсульт, это не все, на что нужно обращать внимание.

Обеспечение достаточного количества питательных веществ важно для всех аспектов вашего здоровья.

Например...

Недостаток питательных веществ , таких как магний, кальций и витамины А, С, D, Е и К, связан с проблемами со сном.

, таких как магний, кальций и витамины А, С, D, Е и К, связан с проблемами со сном. Недостаток белка может привести к замедлению метаболизма и набору веса.

может привести к замедлению метаболизма и набору веса. Здоровые жиры необходимы для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний и могут помочь поддерживать высокий уровень энергии.

Кроме того, депрессия и питание очень тесно связаны. Здоровые диеты, к примеру средиземноморская диета, связаны с уменьшением риска симптомов депрессии.

Движение

Регулярная физическая активность не только помогает с контролем веса. Она также может снизить риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет, помогает поддерживать здоровые кости и суставы, а также способствует лучшему психическому здоровью и настроению.

По мнению исследователей, люди не занимаются спортом по достаточно постоянным причинам:

нет времени,

не хватает ресурсов,

и они устали.

Но вот решение: не нужно иметь сложную и времязатратную программу тренировок, чтобы получить выгоды от физической активности. Бодрая 10-минутная прогулка каждый день может продлить вашу жизнь.

Повышение пульса всего на 12 минут в день может помочь защитить вашу сердечно-сосудистую систему.

Дополнительные факторы для вашего здоровья

Так как сон является ключевым временем, когда ваше тело восстанавливается и отдыхает, недостаточное его количество может иметь последствия.

Хотя одна плохая ночь не является большой проблемой, проблемы со здоровьем начинают возникать, если это становится регулярным явлением. Недостаток сна может привести к ослабленной иммунной системе, что, в свою очередь, приводит к болезням, а со временем также может повысить риск развития хронических состояний, таких как болезни сердца, ожирение, диабет и другие.

Хронический стресс также оказывает большое влияние на ваше здоровье и благополучие. Стресс высвобождает гормон кортизол, и высокие и длительные уровни могут подавлять вашу иммунную систему. Он также может привести к развитию других хронических заболеваний, таких как болезни сердца и депрессия.

Как понять, что вы ведете здоровый образ жизни

Человеческое тело, его различные органы и ткани — самые сложные структуры. Поэтому будьте внимательны к себе насколько это возможно — если вы замечаете, что что-то не так, отнеситесь к этому серьезно и подготовьте свою внутреннюю антенну к возможным скрытым проблемам со здоровьем или необходимости изменения образа жизни.

Имейте в виду, что здоровый, устойчивый образ жизни для одного человека может не быть лучшим выбором для другого. Но эксперты советуют обратить внимание на эти признаки того, что вы ведете здоровый образ жизни.

Ваши уровни энергии стабильны

Иметь достаточно энергии на протяжении всего дня — это признак того, что вы получаете качественный сон. Но уровень вашей энергии также может давать намеки на ваш прием питательных веществ, особенно жиров, углеводов и белков. Правильное сочетание этих макронутриентов может быть немного разным для каждого, особенно в зависимости от факторов, таких как ваша физическая активность. Но обращение внимания на вашу энергию в разные моменты дня может помочь определить, что подходит именно вам.

Вы хорошо справляетесь со стрессом

Стресс — неизбежная часть жизни. Исследования показывают, что он может даже быть полезным, если вы подходите к нему здоровым образом. Один из признаков того, что вы хорошо справляетесь со стрессом, заключается в вашей способности устанавливать границы. Научившись устанавливать границы, вы признаете и даете приоритет своим потребностям. Это может включать границы для вашего физического пространства, эмоциональных потребностей, времени, которое вы тратите (или не тратите) на определенные вещи, сексуальных взаимодействий, уважения к вашим мыслям и идеям и материальных вещей.

У вас свежее дыхание

Стоматологи часто говорят, что рот — это окно в здоровье организма. Плохое здоровье полости рта приводит к накоплению бактерий, которые могут распространяться по вашим дыхательным и пищеварительным путям.

Исследования свидетельствуют, что увеличение количества бактерий в вашем организме может снизить иммунный ответ и сделать вас более подверженным общим проблемам со здоровьем, включая болезни сердца, осложнения беременности и родов и пневмонию. Хронический неприятный запах изо рта является распространенным признаком плохого здоровья полости рта.

Вы проверяете свое здоровье у врача

Один важный момент, который нужно подчеркнуть, когда дело доходит до поддержания здорового образа жизни, — это то, насколько важно искать профилактическую помощь.

Как узнать, что пришло время для изменений

Люди лучше знают свое тело, поэтому если что-то не так, важно посмотреть на свои привычки и честно оценить, какие изменения могут потребоваться для улучшения нашего здоровья и снижения риска развития хронических заболеваний.

Вы постоянно болеете

Практически невозможно не заболеть время от времени — среднестатистический взрослый заболевает два-четыре раза в год, хотя это может варьироваться. Но когда это становится циклическим, это может свидетельствовать о том, что есть факторы, способствующие ослаблению иммунной системы, из-за которых люди подвержены заболеваниям более легко.

Ваш желудок постоянно беспокоит вас

Постоянное ощущение вздутия, запоров или изжоги может быть следствием неправильного питания, недостатка клетчатки в рационе, недостаточной физической активности и недостаточного увлажнения.

Одной из потенциальных причин является хронический стресс, поскольку проблемы с пищеварением также могут быть симптомом, вызванным стрессом.

Вы стали очень раздражительным

Каждый человек по-своему реагирует на признаки того, что его психическое здоровье ухудшается. Но если вы необычайно раздражительны или быстро злитесь, то это общий сигнал о том, что нужно уделить больше внимания заботе о себе и предотвратить более серьезный кризис в психическом здоровье.

Другие признаки могут включать трудности в пробуждении или вставании из кровати, изменения в питании, увеличение изоляции от других людей и трудности с концентрацией.

Вам трудно заснуть

Трудности с засыпанием часто являются еще одним признаком хронического стресса. Но это также может указывать на проблемы с питанием. Пропускание приемов пищи, быстрое питание, большие порции, неправильное время приема пищи и ее плохое качество являются факторами, вызывающими нарушения сна, такие как бессонница.