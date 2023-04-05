Сохраните вкус, но уменьшите калорийность, заменив некоторые ингредиенты более здоровыми альтернативами. Был найден лучший способ сделать блюда для более здоровыми, сохраняя традиционное меню, но заменяя ингредиенты там, где это возможно. Например, замените рецепты на основе майонеза на греческий йогурт или жирные мяса на более легкие белки, такие как курица или индейка вместо говядины или свинины.
Этот домашний дип из французского лука — одно из наивкуснейших блюд. Этот рецепт — пример того, как можно заменить майонез греческим йогуртом и сливочное масло оливковым маслом. Дип прекрасно подходит для подачи с чипсами или свеженарезанными овощами.
Нарежьте лук и шалот мелкими кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук, пока он не станет карамельного цвета, обычно 30-45 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте остыть до комнатной температуры. В большой миске смешайте сливочный сыр и греческий йогурт, взбейте до гладкости. Добавьте луковую смесь и свеженарезанный зеленый лук, перемешайте до полного соединения.
Следующее блюдо — курица барбекю в листьях салата. Это блюдо можно подать с грильованной кукурузой, тонко нарезанным редисом, тертым сыром чеддер и луком-шалотом, но можно настроить его на свой вкус с любимыми ингредиентами. Учтите, что в этом рецепте используется мультиварка с любимым соусом барбекю, но вы также можете использовать коптильню для дополнительного копченого вкуса.
Положите куриные грудки в мультиварку. В миске смешайте оставшиеся ингредиенты. Вылейте смесь соуса на курицу и готовьте на высокой температуре 3-4 часа или до тех пор, пока курица не станет легко разделываться вилкой. Держите на низкой температуре, пока вы не приготовите полезный салат.
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