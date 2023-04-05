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Петр Ермилин

Рецепты на перекус: дип из лука и курица барбекю

3:38
Спорт

Сохраните вкус, но уменьшите калорийность, заменив некоторые ингредиенты более здоровыми альтернативами. Был найден лучший способ сделать блюда для более здоровыми, сохраняя традиционное меню, но заменяя ингредиенты там, где это возможно. Например, замените рецепты на основе майонеза на греческий йогурт или жирные мяса на более легкие белки, такие как курица или индейка вместо говядины или свинины.

Рецепты на перекус: дип из лука и курица барбекю

Несколько идей для замены некоторых ингредиентов

  1. Замените кетчуп на сальсу для соуса.
  2. Замените соус ранч на хумус.
  3. Замените сливочное масло на оливковое.
  4. Замените газированные напитки на содовую воду с лимоном.
  5. Замените жирное мясо на легкие белки.

Рецепт домашнего дипа из лука

Этот домашний дип из французского лука — одно из наивкуснейших блюд. Этот рецепт — пример того, как можно заменить майонез греческим йогуртом и сливочное масло оливковым маслом. Дип прекрасно подходит для подачи с чипсами или свеженарезанными овощами.

Ингредиенты

  1. 2 больших желтых лука
  2. 2 крупных шалота
  3. 2 зубчика чеснока (измельченных)
  4. &frac14 стакана оливкового масла
  5. 1 столовая ложка лимонного сока
  6. 115 граммов мягкого сливочного сыра
  7. 1 стакан греческого йогурта
  8. 1-2 стебля зеленого лука
  9. Соль и перец по вкусу

Инструкции к приготовлению

Нарежьте лук и шалот мелкими кубиками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук, пока он не станет карамельного цвета, обычно 30-45 минут. Посолите и поперчите по вкусу. Дайте остыть до комнатной температуры. В большой миске смешайте сливочный сыр и греческий йогурт, взбейте до гладкости. Добавьте луковую смесь и свеженарезанный зеленый лук, перемешайте до полного соединения.

Рецепт курицы барбекю в листьях салата

Следующее блюдо — курица барбекю в листьях салата. Это блюдо можно подать с грильованной кукурузой, тонко нарезанным редисом, тертым сыром чеддер и луком-шалотом, но можно настроить его на свой вкус с любимыми ингредиентами. Учтите, что в этом рецепте используется мультиварка с любимым соусом барбекю, но вы также можете использовать коптильню для дополнительного копченого вкуса.

Курица барбекю

Ингредиенты

  1. 4 куриных грудки без кожи и костей (1,5-2 кг)
  2. 1/2 стакана соуса барбекю
  3. 2 ст. ложки яблочного уксуса
  4. 1 ст. ложка оливкового масла, первого холодного отжима
  5. 1 ч. ложка лукового порошка
  6. 1 ч. ложка чесночного порошка
  7. 1 ч. ложка дымной паприки
  8. 2 ст. ложки коричневого сахара

Инструкция по приготовлению

Положите куриные грудки в мультиварку. В миске смешайте оставшиеся ингредиенты. Вылейте смесь соуса на курицу и готовьте на высокой температуре 3-4 часа или до тех пор, пока курица не станет легко разделываться вилкой. Держите на низкой температуре, пока вы не приготовите полезный салат.

Полезный салат

Ингредиенты

  1. 1 головка салата баттер
  2. 1 водяной редис (тонко нарезанный)
  3. 1 пучок лука-шалота
  4. 2 шт. грильованной кукурузы (с гребешка)
  5. 1/2 стакана тертого сыра чеддер
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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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