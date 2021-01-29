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Автор Владан Джурич

Кризис "Барселоны": долги, президентская гонка и зависимость от Месси

Спорт » Командные виды » Футбол

Каталонская "Барселона" находится в кризисном состоянии с конца сезона 2019/20 и до сих пор. Правда последние матчи говорят о том, что клуб потихоньку выходит из критического периода.

Кризис "Барселоны": долги, президентская гонка и зависимость от Месси

Тем не менее в начале декабря журналисты уже начали предписывать "Барселоне" крах из-за неудачных выступлений: проигрыш Кадису впервые за 29 лет (2:1) и 25 набранных очков за 15 матчей (впервые за 17 лет).

Сами игроки признавались, что в "Барселоне" наступили трудные времена. Защитник "сине-гранатовых" Жерар Пике говорил, что команда в упадке из-за масштабных изменений в клубе.

Капитан "Барсы" Лионель Месси также рассказывал, что команда стала неконкурентоспособной и его расстраивал тот факт, что все проблемы клуба строились вокруг него.

Трудности каталонского клуба начались с приходом нового тренера Роналда Кумана, отставкой президента "Барселоны" Жозе Бартомеу, разговорах об уходе капитана команды Лионеля Месси и финансовых трудностей из-за коронавируса (долг составляет около 820 миллионов евро).

Сейчас же ситуация немного стабилизировалась: Месси еще в сентябре заявил, что остается, Куман придумал новую тактическую схему, а место президента временно занял Карлос Тускетс.

Также в ноябре игроки "Барсы" согласились на повторное снижение зарплат, которое сэкономит клубу 122 миллионов евро.

Игроки каталонского клуба также заговорили по-другому о состоянии команды.

Полузащитник Серхио Бускетс: "На данный момент команда стала крепче, мы стали играть намного увереннее".

Хавбек Френки де Йонг: "По сравнению с началом сезона мы прибавили. Думаю, мы в хорошей форме после побед в первых матчах года".

Прошлые кризисы "Барселоны"

В истории каталонского клуба два последних кризиса: крах в 2010 и в 2019 году. Причина одна и та же — большие долги из-за многомиллионных кредитов.

В 2010 году "Барселона" взяла кредит у нескольких испанских банков на сумму около 500 миллионов евро. Деньги были взяты для усиления команды и это решение сработало.

С 2017 года все трансферы клуба оказались провальными:

  • за форвардаУсмана Дембелезаплатили 130 миллионов евро, и он продолжает показывать низкие результаты (24 матча в сезоне 2017/18 и 9 игр в сезоне 2019/20).
  • перспективного хавбекаАртура Мелообменяли на опытного полузащитника "Ювентуса"Миралема Пьянича;
  • за полузащитникаФилипе Коутиньоотдали 145 миллионов евро, но потом его отправили в "Баварию" на правах аренды из-за низкой результативности (в сезоне 2018/19 за 54 матча две голевые передачи и пять голов, а годом ранее — за 42 матча 7 голов и 6 голевых передач).

В 2019 году каталонцы взяли кредиты на сумму 140 миллионов евро, чтобы погасить трансферные сделки. По сведениям Todomercadoweb, заемные средства пошли не только на покупку игроков, но и на зарплаты футболистов.

Так, например, в сезоне 2018/19 зарплаты игроков "Барселоны" в сумме составили 562 евро. Для сравнения, в том же сезоне у "Манчестер Сити" на зарплаты уходило только 293 миллионов евро, а у ПСЖ — 332 миллиона евро.

Президентская гонка

Выборы в президенты "Барселоны" продолжают набирать обороты. 11 января стало известно, что два кандидата в президенты снялись: Агусти Бенедито и Пере Риера. Они не набрали нужного количества подписей. Для участия в выборах нужно набрать минимум 2257 подписей и заплатить взнос 124,2 миллиона евро.

Главные кандидаты — Виктор Фонт и Жоан Лапорта.

По данным Marca, Фонт преследует концепцию создания "Барселоны" будущего — команды, в которой не будет Месси. Его позицию поддерживает бывший игрок каталонского клуба Хави.

Лапорта — человек, приближенный к "Барселоне". Он занимал пост президента клуба с 2003 по 2010 год. У специалиста другая идея — развивать молодых игроков, снизить расходы, привести Хави в качестве тренера и вывести "Барсу" из кризиса.

Выборы президента запланированы на 24 января.

Последние матчи "Барселоны"

Три последних матча "Барселоны" закончились успешно:

  • "Атлетик Бильбао — Барселона" (2:3);
  • "Гранада — Барселона" (0:4);
  • "Реал Сосьедад — Барселона" (1:1) (2:3 по пенальти).

В двух матчах чемпионата Испании сыграл Месси. Он забил по два гола в ворота "Атлетика" и "Гранады". А в матче суперкубка Испании Месси не появился, и команда вяло обыграла "Сосьедад" по пенальти.

При Кумане "Барселона" привносит изменения в тактике. После поражения от "Эйбара" 29 декабря каталонцы стали играть по схеме 4-3-3 вместо привычной 4-2-3-1. Де Йонг теперь играет впереди и больше в атаке, но продолжает дополнительно опекать Бускетса. В новой тактике выделяется новичок команды Педри, которые действует по всей полузащитной зоне и чаще всего в центре.

По последним матчам "Барселона" начинает набирать ход, но команда все еще зависима от результативности Месси. Впереди каталонцев ждут выборы президента, непогашенные долги и вопросы об уходе Кумана и Месси.

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Темы футбол фк барселона лионель месси
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