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Автор Владан Джурич

Почему клубы РПЛ требуют вернуть матчи со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

По решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) матчи Российской Премьер-лиги (РПЛ) стартуют с 21 июня.

Все матчи планируется провести при пустых трибунах, но теперь РФС рассматривает вариант проведения турнира со зрителями.

Ослабление карантинных мер

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал меры по ослаблению карантина:

  • с 1 июня разрешены прогулки по графику, но не более трех раз в неделю;
  • с 1 июня в столице открываются автосалоны, химчистки и другие непродовольственные объекты торговли, где меньше всего контактов;
  • 24 июня пройдет Парад Победы.

Как сообщает портал "Чемпионат", РФС ведет переговоры с правительством о матчах с публикой.

Готовность клубов к возобновлению РПЛ

Главное о готовности к РПЛ:

  • все команды получили разрешение на тренировки;
  • все иностранные игроки и специалисты приехали в Россию и смогут приступить к работе в начале июня после обязательного карантина;
  • создан оперативный штаб для взаимодействия властей и клубов.

Единственное чего не хватает клубам — болельщиков, которые создают определенную атмосферу и заводят стадион. Матчи без зрителей также нанесут серьезный ущерб по доходам клубов.

Мнения

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о матчах со зрителями. По его мнению, это станет возможным при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о готовности раздавать болельщикам маски и перчатки с символикой клуба при входе на стадион.

"Футбол без зрителей — это тренировочный турнир", — сказал Федун в интервью изданию РБК.

Бывший врач "Спартака" Михаил Вартапетов считает, что возвращение публики возможно при согласовании правил стадионов с Роспотребнадзором.

Глава ЦСКА Евгений Гинер выразил двоякое мнение о доигрывании матчей со зрителями. Гинер отметил, что футбол стал похож на товарищеские матчи, приводя в пример возобновленный чемпионат Германии.

Президент армейцев также заявил, что футбол без зрителей будет попросту не интересен.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал позицию Гинера о рестарте чемпионате со зрителями. По словам депутата, болельщики не будут соблюдать меры предосторожности.

Президент "Урала" Григорий Иванов поддержал позицию Гинера о возобновлении матчей с болельщиками.

"Это можно все продумать. Без зрителей футбол совсем не тот", — заявил Иванов в интервью порталу sport24.

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков выступил за возобновление матчей с публикой. Мещеряков заявил, что окончательное решение остается за региональными властями.

Глава тульского "Арсенала" Гурам Аджоев поддержал позицию о проведении матчей со зрителями. По мнению руководителя, болельщиков нужно возвращать на трибуны при первой возможности.

Клубы, выступившие за матчи со зрителями:

  • "Спартак";
  • "Зенит";
  • "Краснодар";
  • ЦСКА;
  • "Урал";
  • и другие клубы.

Спортивные порталы создали опросы о возобновлении матчей со зрителями для пользователей. На портале "Чемпионат" проголосовало более двух тысяч человек. Почти 50% опрошенных хотят увидеть матчи со зрителями и пойти на стадион.

В издании "Спорт-Экспресс" создан аналогичный опрос для пользователей. Пока что проголосовало чуть более 1500 пользователей, из них — почти 60% готовы пойти на матчи.

Сомнения о возобновлении сезона

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен рассказал о необходимости поместить клубы на карантин до 21 июня. Хуншен также заявил, что командам будет трудно подготовиться к матчам РПЛ.

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Самедов высказал обратное мнение. По словам Самедова, для футболистов нет рисков. Он также отметил, что четырех недель тренировок вполне хватит для подготовки к матчам.

Клубы и публика поддерживают и готовы к возобновлению матчей с болельщиками. Но для рестарта матчей со зрителями необходимо соблюсти условия: получить разрешение от региональных властей и утвердить медицинский протокол для стадионов.

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