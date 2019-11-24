История бриджа: как исконно русская игра прижилась на Западе

Бридж — парная или командная карточная игра, признанная Олимпийским комитетом. Эксперты рассказали подлинную историю появления бриджа.

Впервые бридж был упомянут в середине 1880-х годов. Человек по имени Джон Коллин называл карточную игру словом "бирюч" или по-другому — русский вист. Эта карточная игра считается исконно русской и стала популярна на Западе в 1870-х годах.

Наибольшую популярность игра получила в Великобритании и Франции. Название бридж сформулировали уже англичане, поскольку произнести слово "бирюч" затруднялись. Тогда было принято решение переименовать сменить название на "бридж-вист".

После 1890-х годов в бридже появился раздающий — человек, который только выкладывал карты, но не присоединялся к розыгрышу. Добавление раздающего изменило продолжительность партии, поэтому розыгрыш стал немного короче.

В конце 1890-х бридж стал набирать популярность в Нью-Йорке. В начале 20 века англичане устраивали множество экспериментов, чтобы разнообразить игру. Уже в 1907 году было введено правило торговли, где каждый игрок принимал участие по кругу. Только через год после добавления круговой торговли правило было утверждено в английском Портленд-клубе.

После нововведения игра стала называться "аукцион-бридж". Тогда ее популярность разрослась по всей Европе. После 1910-х годов в бридж уже играли почти все.

Через некоторое время правила игры снова поменялись. Старшинство мастей было изменено, что, соответственно, оказало влияние на имеющиеся тактики торговли. Согласно историческим данным, после 1910-х в бридж ввели новую масть, а именно "королевские пики".

Они отличались от обычных пик тем, что требовали от игрока взять 2 взятки. В противном случае требовалось выплачивать большой штраф. К сожалению, нововведение было убрано через 4 года. Пики были возвращены на свои места, а возможность пасовать осталась. Очки дополнительно начислялись только тем игрокам, у которых было больше онеров на руках.

Нововведения были официально зарегистрированы сначала в 1917, а потом через последующие года. Последние изменения были разработаны в 1925 году Гарольдом Вандербильтом. Американец создал новую игру под названием "Контракт-бридж", добавив из классического бриджа таблицы и штрафы. Новая версия игры была опробована Вандербильтом во время его мореплаваний. После этих изменений правила остались неизменными до сих пор.

Первый европейский турнир по бриджу был проведен в 30-х годах. Ближе к 60-ым была сформирована федерация бриджа. Через несколько лет после появления международной организации была проведена первая Олимпиада по бриджу.