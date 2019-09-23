Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История Фигурное катание
Автор Анна Смирнова

Минута планки в день преобразит тело

Спорт print

Вовсе необязательно ходить в спортзал и «таскать железо», если хочется получить идеальное тело.

Заниматься можно и дома, поскольку, как говорят специалисты, существует универсальное упражнение, которое, если делать ежедневно, трансформирует тело в идеальный вид.

Подтянутые ягодицы и пресс

Во время выполнения планки работает группа множества мышц, которые, получая нагрузку, формируют осанку и красивый профиль.

Но главное, что это упражнение позволит в полной мере подтянуть ягодицы, укрепить их, а также прекрасно проработает все мышцы пресса.

Читайте также: Несколько советов начинающему марафонцу

Баланс

Получается удерживать равновесие, стоя в позе ласточки на одной ноге? Если - да, то это отлично, если нет - что ж, нужно работать над этим. Такое упражнение подтягивает и укрепляет брюшные мышцы, которые напряжены в планке и готовит их к любой нагрузке во время занятий фитнесом.

Метаболизм

Еще одна отличная новость про планку!

Если ее выполнять ежедневно, то есть все шансы сбросить вес и убрать объемы.

Дело в том, что это упражнение сжигает громадное количество калорий. Более того, обмен веществ работает на полную катушку, причем не только днем, но и по ночам. Все это приводит к желаемому похудению без изнуряющих усилий и диет.

Читайте также: Чеклист для тех, кто начинает заниматься спортом после 30

Красивые плечи и шея

Укрепляясь, мышцы брюшной области подтягивают шею, улучшая ее внешний вид, а также плечевой пояс и поясницы, раскрывая и расправляя их.

И да, осанка становится все лучше и лучше.

Гибкость тела

Чтобы сделать тело гибким - не понадобятся скручивания и наклоны, которые часто применяют в йоге для этой цели.

Все дело в том, что стоя в планке, мы воздействуем на связки и мышцы, от плечевого пояса и до кончиков пальцев ног.

Чтобы сделать тело максимально гуттаперчевым, планку нужно разнообразить: выполнять ее боковую вариацию, когда нужно стоять на одной руке, а также выполнять упражнение с поднятой ногой.

Еще хорошо работает планка, когда вместо упора на прямые руки тело удерживается при помощи локтей.

Кстати, перечисленные позиции, для достижения лучшего эффекта можно чередовать. Это позволит проработать полностью все мышцы.

И хорошее настроение не покинет больше вас

Помимо красоты тела планка способна регулировать эмоциональное состояние.

Все дело в том, что если как следует накачать брюшные мышцы, они создадут нормальное давление внутри брюшины, что позволит венозной крови начать правильный отток от внутренних органов.

А это, в свою очередь, даст прилив энергии. Особенно хорошо прочувствуют такой результат люди, занятые в офисах, у которых нет времени на физическую нагрузку.

Ну, и последний совет: для максимально приятного выполнения упражнения следует правильно дышать. И хорошая музыка тоже не помещает.

Темы спорт тренировки упражнение планка
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Панические атаки: что поможет не бояться страха
Новости спорта
Минута планки в день преобразит тело
Полезно знать
США дали советы Гитлеру, как победить Россию
Новости Все >
МИД Эстонии: Советский Союз оккупировал республику почти на 50 лет
В Кунцево построят школу с IT-полигоном
Строительству нижегородского космодрома мешают две "убыточные" деревни
Месси отчитал футболистов "Барселоны" за поражение от "Гранады"
Полицейские Самары спасли котенка, который застрял в патрульной машине
Магазин игрушек убрал из продажи похожих на Усаму бен Ладена кукол
11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки
Сильвестр Сталлоне вступился за фильм "Рэмбо: Последняя кровь"
Отец Хабиба Нурмагомедова внесен в Книгу рекордов России
Чешский премьер: антироссийские санкции ещё не дали результат
Последние материалы
Панические атаки: что поможет не бояться страха
Минута планки в день преобразит тело
В Кунцево построят школу с IT-полигоном
Строительству нижегородского космодрома мешают две "убыточные" деревни
Месси отчитал футболистов "Барселоны" за поражение от "Гранады"
Полицейские Самары спасли котенка, который застрял в патрульной машине
Магазин игрушек убрал из продажи похожих на Усаму бен Ладена кукол
11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки
Сильвестр Сталлоне вступился за фильм "Рэмбо: Последняя кровь"
Отец Хабиба Нурмагомедова внесен в Книгу рекордов России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных

Лептоспироз является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, передаваемых людям от животных.

Проявление лептоспироза, передаваемого людям от животных
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Авто
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Новости Владивостока сегодня
Пожар в ТЦ Владивостока мог начаться из-за взрыва баллона с газом
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен

Властям оказалось мало скандала с "московским делом", и полиция Бурятии решила дополнить фестиваль вывихнутого плеча задержанием шамана-экзорциста.

Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Новости Украины
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Новости Украины
США помогут Украине внедрить американскую модель охраны госграницы
Азия
Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну

Индонезия вслед за Китаем, Филиппинами, Малайзией отказалась принимать мусор из развитых западных стран. Почему перестала работать прибыльная торговля мусором?

Заберите ваш мусор обратно: Азия объявила Западу войну
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Новости Украины
Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует
Военные новости
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Общество
Полиция не дала шаману Сане ударить в бубен
Игорь Буккер США дали советы Гитлеру, как победить Россию Игорь Буккер Соломон Соловьев Рожденные 23 сентября. Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Зеленский лишил депутатов неприкосновенности – что за этим последует Руслан Веснянко
Комментарии
Эксперт: экономика Украины - на последнем критическом рубеже
В частном детсаду дети заболели коклюшем из-за "тихого часа" на полу
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
На Украине возбудили дело против Парубия о беспорядках в Одессе
Магазин игрушек убрал из продажи похожих на Усаму бен Ладена кукол
Женская сборная Украины по боксу отказалась ехать в Россию на ЧМ
11 работников полиции наказаны по делу изнасилования волейболистки
Верховный муфтий предложил узаконить многоженство в нацреспубликах РФ
Сильвестр Сталлоне вступился за фильм "Рэмбо: Последняя кровь"
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Эксперт: президент России 20 лет живет в плену мифов
Россия профинансирует модернизацию армии Абхазии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
В Киеве намерены конфисковать купленные россиянами земельные участки
В NASA ждут объяснений от Рогозина по поводу происхождения дыры на МКС
На Украине возбудили дело против Парубия о беспорядках в Одессе
Макрон обвинил Иран в росте напряженности в мире
Песков посоветовал бизнесменам доверять словам Путина
Песков посоветовал бизнесменам доверять словам Путина
Россияне стали чаще уезжать на Запад, чтобы подзаработать
История и современность
В системе Бета Пикторис нашли экзопланету, которая в девять раз больше Юпитера
В системе Бета Пикторис нашли экзопланету, которая в девять раз больше Юпитера
Раскопаны 30 доисторических монолитных камней и один человеческий скелет
Раскопаны 30 доисторических монолитных камней и один человеческий скелет
США, Румыния и Украина проведут наблюдательный полет над РФ
США, Румыния и Украина проведут наблюдательный полет над РФ
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
Российский истребитель шестого поколения станет беспилотным
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
American Interest: Арктика принадлежит США, а не России
Товарищ Хайдер: за что в СССР уважали американского ученого, голодавшего 218 дней
Товарищ Хайдер: за что в СССР уважали американского ученого, голодавшего 218 дней
"Плавучий "Хилтон": почему СССР и Россия отказались от самых больших в мире подлодок
"Плавучий "Хилтон": почему СССР и Россия отказались от самых больших в мире подлодок
Минтруд не хочет отпускать стариков на "голодную" пенсию
Минтруд не хочет отпускать стариков на "голодную" пенсию
Названы регионы "где можно выжить на зарплату"
Названы регионы "где можно выжить на зарплату"
Фотогалереи
Какие авто россияне чаще покупают в кредит 5 Фото Какие авто россияне чаще покупают в кредит
Актеры "Пятого элемента" 20 лет спустя 7 Фото Актеры "Пятого элемента" 20 лет спустя
Оборотни. Правда или миф? 7 Фото Оборотни. Правда или миф?
Пророческие сны снятся избранным 8 Фото Пророческие сны снятся избранным
Красавица - да не всем нравится 6 Фото Красавица - да не всем нравится
Домашнее
Три недуга, которые раньше были неизвестны человеку
Семейный гороскоп на 23 - 29 сентября: у Скорпиона много забот с детьми, у Овна - с самим собой
Общий гороскоп на 23 - 29 сентября: Весы смогут найти новую работу, а Рыбы выиграть в лотерею
Семь наиболее опасных мест, куда детям лучше не лезть
Как приготовить живую и мертвую воду для лечения болезней
Семь признаков, говорящих о предрасположенности к сахарному диабету
Ребенок никогда не плачет просто так, а пытается высказать свою боль
Пищевая сода: сэкономить на медикаментах, моющих средствах и облегчить быт
В Сургуте школьница попала в больницу после драки на уроке физкультуры
В Сургуте школьница попала в больницу после драки на уроке физкультуры
Стало известно, к чему могут привести две недели "жизни на диване"
Стало известно, к чему могут привести две недели "жизни на диване"
Делаем маски из глины
Делаем маски из глины
Соседи Ларисы Долиной по загородному особняку хотят пожаловаться на нее Путину
Соседи Ларисы Долиной по загородному особняку хотят пожаловаться на нее Путину
Первый канал решил отказаться от работы с Собчак
Первый канал решил отказаться от работы с Собчак
Валентина Гафта поместили в другую клинику
Валентина Гафта поместили в другую клинику
Женский гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Женский гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (23 - 29 сентября)
В Перми временно закрыли частный детсад, в котором дети спали на полу
В Перми временно закрыли частный детсад, в котором дети спали на полу
В Москве упали продажи квартир в новостройках
В Москве упали продажи квартир в новостройках
Забавные фото
Один кадр - одна жизнь 9 Фото Один кадр - одна жизнь
Танзания. Колыбель человеческой цивилизации 10 Фото Танзания. Колыбель человеческой цивилизации
Гризли на рыбалке 7 Фото Гризли на рыбалке
Народное творчество подданных Трампа 9 Фото Народное творчество подданных Трампа
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ