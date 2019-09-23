Минута планки в день преобразит тело

Вовсе необязательно ходить в спортзал и «таскать железо», если хочется получить идеальное тело.

Заниматься можно и дома, поскольку, как говорят специалисты, существует универсальное упражнение, которое, если делать ежедневно, трансформирует тело в идеальный вид.

Подтянутые ягодицы и пресс

Во время выполнения планки работает группа множества мышц, которые, получая нагрузку, формируют осанку и красивый профиль.

Но главное, что это упражнение позволит в полной мере подтянуть ягодицы, укрепить их, а также прекрасно проработает все мышцы пресса.

Читайте также: Несколько советов начинающему марафонцу

Баланс

Получается удерживать равновесие, стоя в позе ласточки на одной ноге? Если - да, то это отлично, если нет - что ж, нужно работать над этим. Такое упражнение подтягивает и укрепляет брюшные мышцы, которые напряжены в планке и готовит их к любой нагрузке во время занятий фитнесом.

Метаболизм

Еще одна отличная новость про планку!

Если ее выполнять ежедневно, то есть все шансы сбросить вес и убрать объемы.

Дело в том, что это упражнение сжигает громадное количество калорий. Более того, обмен веществ работает на полную катушку, причем не только днем, но и по ночам. Все это приводит к желаемому похудению без изнуряющих усилий и диет.

Читайте также: Чеклист для тех, кто начинает заниматься спортом после 30

Красивые плечи и шея

Укрепляясь, мышцы брюшной области подтягивают шею, улучшая ее внешний вид, а также плечевой пояс и поясницы, раскрывая и расправляя их.

И да, осанка становится все лучше и лучше.

Гибкость тела

Чтобы сделать тело гибким - не понадобятся скручивания и наклоны, которые часто применяют в йоге для этой цели.

Все дело в том, что стоя в планке, мы воздействуем на связки и мышцы, от плечевого пояса и до кончиков пальцев ног.

Чтобы сделать тело максимально гуттаперчевым, планку нужно разнообразить: выполнять ее боковую вариацию, когда нужно стоять на одной руке, а также выполнять упражнение с поднятой ногой.

Еще хорошо работает планка, когда вместо упора на прямые руки тело удерживается при помощи локтей.

Кстати, перечисленные позиции, для достижения лучшего эффекта можно чередовать. Это позволит проработать полностью все мышцы.

И хорошее настроение не покинет больше вас

Помимо красоты тела планка способна регулировать эмоциональное состояние.

Все дело в том, что если как следует накачать брюшные мышцы, они создадут нормальное давление внутри брюшины, что позволит венозной крови начать правильный отток от внутренних органов.

А это, в свою очередь, даст прилив энергии. Особенно хорошо прочувствуют такой результат люди, занятые в офисах, у которых нет времени на физическую нагрузку.

Ну, и последний совет: для максимально приятного выполнения упражнения следует правильно дышать. И хорошая музыка тоже не помещает.