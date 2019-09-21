Чеклист для тех, кто начинает заниматься спортом после 30

Соблюдение режима дня, питания, сна и регулярные тренировки в любом возрасте являются сложной задачей. Физическая активность может положительно влиять на состояние организма, но тело человека часто отказывается идти на очередную тренировку, а лень быстро вступает в свои права. Кажется, что после тридцати лет начать вести активный образ жизни и ходить на тренировки слишком тяжело и вообще нереально. Да, от привычек сложно избавляться, а начинать прививать новые - долгий и кропотливый процесс. Но есть хороший способ - разбить цель на несколько маленьких. После совершения данного действия она больше не будет казаться недостижимой.
Лучшим инструментом для выполнения этого плана будет использование чеклиста. Его функционал позволяет выстраивать полезный и работающий алгоритм всех действий, которые нужно совершить для достижения цели. Выполнять пункты из чеклиста нужно потихоньку. В данном деле важна сознательность и спокойствие, не стоит распыляться на различные цели, а нужно лишь дать телу возможность становиться лучше без приложения огромных усилий.
1. Следует записать причину, побудившую начать занятия в зале или выходить на ежедневные пробежки. Она может быть любой и иногда даже меняться по ходу развития и появления прогресса в тренировках. Главное - чтобы мозг не забывал, зачем он выполняет определенные действия.
2. Нужно принять факт - после тридцати телу довольно тяжело входить в спортивный режим, выполнять тяжелые тренировки или отказываться от очередного дня отдыха. В юности или молодости организму нужно меньше времени для восстановления, а прогресс часто начинается проглядываться уже после пары недель регулярных тренировок. Человеку нужно понять, что на получение желаемого результат действительно могут уйти годы. И это вполне нормально - отставать от тех, кто сильнее и моложе.
3. Сразу стоит обратить внимание на загруженность и распределение времени. Пока человек не загорается желанием заниматься физической активностью, ему кажется, что он успевает делать все нужные дела. Занятия в зале или пробежки отнимают не только время, но и энергию, силы. Их может не оставаться на запланированную уборку или прогулку с детьми. Для этого следует заранее разобраться с планированием времени и постараться найти свободное место в еженедельном расписании для тренировки.
4. Обследовать организм перед занятиями нужно хотя бы для того, чтобф проверить его общее состояние и знать о безопасности будущих занятий. Часто человек не обращает внимание на недомогание или слабость, с ней же он отправляется в зал. Состояние постепенно начинает ухудшаться, а нужно лишь было пройти обследование, чтобы узнать о проблемах.
5. Не стоит сразу же записываться на тренировки, проходящие в группах. Они больше подходят для более опытных спортсменов. Во время таких занятий внимание тренера рассеяно, он не может уделять его каждому человеку, находящемуся в зале. От этого сильно страдает техника выполнения упражнений, а она в начале пути является одной из важных в становлении мышечного скелета, развитии показателей.
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