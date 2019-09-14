Какой завтрак выбрать для активного начала дня

Частый вопрос от бегунов: "Какой лучший завтрак, чтобы поесть перед долгой пробежкой?"

То, что вы едите утром перед пробежкой не должно сильно отличаться от вашего завтрака в обычное утро. В обеих ситуациях вы хотите начать день с хорошо сбалансированной, питательной еды.

Если вы бегите или собираетесь на работу или в школу, ключ к созданию здорового завтрака — это баланс. Постарайтесь включить в свой рацион не менее трех разных групп продуктов.

Вот несколько советов о быстрых и питательных завтраках:

Овсянка с йогуртом. Возьмите приготовьте 1 пакетик овсяной каши быстрого приготовления и добавьте 1 стакан обезжиренного ванильного йогурта и 2 столовые ложки изюма. Пара с 8 унциями обогащенного кальцием, экстра мякоти апельсинового сока.

Возьмите приготовьте 1 пакетик овсяной каши быстрого приготовления и добавьте 1 стакан обезжиренного ванильного йогурта и 2 столовые ложки изюма. Пара с 8 унциями обогащенного кальцием, экстра мякоти апельсинового сока. Яблоко и сыр. Соедините яблоко среднего размера и 1 — 2 унции кубов сыра чеддер и чашки грецких орехов или миндаля.

Соедините яблоко среднего размера и 1 — 2 унции кубов сыра чеддер и чашки грецких орехов или миндаля. Энергетический батончик и банан. Найдите зерновые / энергетические батончики, которые содержат не менее 3-5 граммов клетчатки и 10 граммов белка. Возьмите банан для быстрого, но полезного завтрака на ходу.

Найдите зерновые / энергетические батончики, которые содержат не менее 3-5 граммов клетчатки и 10 граммов белка. Возьмите банан для быстрого, но полезного завтрака на ходу. Смузи. С помощью всего лишь нескольких ингредиентов, таких как замороженные ягоды, йогурт и сок, вы можете за несколько минут приготовить питательный и вкусный смузи. Попробуйте один из этих здоровых рецептов смузи.Просто будьте осторожны, чтобы следить за количеством калорий ваших смузи. Хороший, низкокалорийный выбор может сохранить ваш завтрак здоровым, но чрезмерное потребление жирных или калорийных ингредиентов может сделать ваш коктейль менее чем идеальным утренним выбором.

С помощью всего лишь нескольких ингредиентов, таких как замороженные ягоды, йогурт и сок, вы можете за несколько минут приготовить питательный и вкусный смузи. Попробуйте один из этих здоровых рецептов смузи.Просто будьте осторожны, чтобы следить за количеством калорий ваших смузи. Хороший, низкокалорийный выбор может сохранить ваш завтрак здоровым, но чрезмерное потребление жирных или калорийных ингредиентов может сделать ваш коктейль менее чем идеальным утренним выбором. Арахисовое масло на хлебе. Сверху двух ломтиков сытного хлеба с 1 столовой ложкой арахисового масла. Возьмите одну чашку обезжиренного йогурта и 8 унций апельсинового сока, чтобы сбалансировать завтрак.

Сверху двух ломтиков сытного хлеба с 1 столовой ложкой арахисового масла. Возьмите одну чашку обезжиренного йогурта и 8 унций апельсинового сока, чтобы сбалансировать завтрак. Зерновые с молоком. Для быстрого завтрака, есть 2 чашки обогащенных хлопьев с 1 стаканом 1-процентного молока или обогащенного соевого молока, а также цельнозерновой хлебец с 1 столовой ложкой арахисового масла и 8 унций апельсинового сока.

Для быстрого завтрака, есть 2 чашки обогащенных хлопьев с 1 стаканом 1-процентного молока или обогащенного соевого молока, а также цельнозерновой хлебец с 1 столовой ложкой арахисового масла и 8 унций апельсинового сока. Парфе из греческого йогурта. Если вам нужна более быстрая альтернатива смузи, пропустите блендер и просто смешайте фрукты и греческий йогурт. Поместите полчашки нежирного греческого йогурта или творога в миску или чашку. С 1 чашкой кусочков ананаса, черники или папайи и посыпать 1 столовой ложкой жареного зачатка пшеницы.

Если вам нужна более быстрая альтернатива смузи, пропустите блендер и просто смешайте фрукты и греческий йогурт. Поместите полчашки нежирного греческого йогурта или творога в миску или чашку. С 1 чашкой кусочков ананаса, черники или папайи и посыпать 1 столовой ложкой жареного зачатка пшеницы. Вафли с фруктами и йогуртом. Поверх цельнозерновой вафли обезжиренного йогурта и 1 стакан клубники, малины или ежевики.

Поверх цельнозерновой вафли обезжиренного йогурта и 1 стакан клубники, малины или ежевики. Английский маффин с фруктами. Заправьте цельнозерновой английский маффин или тост одной столовой ложкой обезжиренного сливочного сыра и кусочками клубники.

Заправьте цельнозерновой английский маффин или тост одной столовой ложкой обезжиренного сливочного сыра и кусочками клубники. Арахисовое масло/банановый сэндвич. Распределите арахисовое масло на кусок цельнозернового хлеба и положите нарезанные бананы сверху. Поместите другой кусок хлеба из цельной пшеницы сверху и наслаждайтесь.

Распределите арахисовое масло на кусок цельнозернового хлеба и положите нарезанные бананы сверху. Поместите другой кусок хлеба из цельной пшеницы сверху и наслаждайтесь. Творог с фруктами. Творог хороший выбор для завтрака, так как в нем много белка. Зачерпните полчашки нежирного творога в половину канталупы или медовой росы.

Творог хороший выбор для завтрака, так как в нем много белка. Зачерпните полчашки нежирного творога в половину канталупы или медовой росы. Яйца могут быть отличным источником белка, который поможет вам дольше чувствовать себя сытым.