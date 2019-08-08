Витамин А на самом деле не одно соединение, а группа жирорастворимых молекул. Витамин поддерживает важные физиологические процессы и является неотъемлемой частью сбалансированной диеты. Выбор продуктов и закусок, содержащих витамин А, поможет сохранить эти процессы и поможет поддержать в норме общее состояние организма.
Что делает витамин А?
Витамин А состоит из нескольких молекул в классе ретиноидов, включая ретинол, сложные эфиры ретинила и ретиналь. Этот витамин необходим для укрепления здоровья кожи, зубов, мягких тканей и слизистых оболочек. Одна из наиболее важных ролей витамина А - помочь сформировать соединение родопсина. Родопсин - это белок, содержащийся в сетчатке глаз.
Рекомендуемая суточная доза витамина А
Витамин А является одним из четырех жирорастворимых витаминов, используемых организмом человека (другие - это D, E и K). Это означает, что организм накапливает избыток витамина А в жировых отложениях. В отличие от водорастворимых витаминов, которые просто выводятся из организма, когда они находятся в избытке, технически возможно передозировка витамина А. На практике это очень маловероятно, но все же реально.
Единицы витамина А обычно указаны в микрограммах (мкг) эквивалентов ретинола или РАЭ. Это потому, что разные формы витамина А различаются по своей активности. Все источники витамина А в конечном итоге превращаются в ретинол, что позволяет легко оценить ежедневное потребление.
Взрослые мужчины нуждаются в 900 мкг РАЭ в день, в то время как женщины нуждаются в 700 мкг РАЭ. Во время беременности женщины должны стремиться получить 770 мкг РАЭ. Во время грудного вскармливания их потребность резко возрастает; кормящие женщины должны стараться получать 1300 мкг РАЭ в день.
Продукты, которые являются хорошими источниками витамина А
Фрукты, овощи и другие продукты являются хорошими источниками витамина А. Соблюдение разнообразной и здоровой диеты обеспечит естественное получение достаточного количества этого важного питательного вещества. Некоторые хорошие источники витамина А включают:
Тип витамина А зависит от того, является ли пища растительным или животным источником. Животные источники в основном содержат предварительно образованный витамин А, тогда как растительные источники, как правило, содержат предшественники витамина А. Обе эти формы - хороший способ включить витамин А в свой рацион.
Лучшие способы обеспечить усвоение витамина А
Поскольку витамин А является жирорастворимым, он лучше усваивается при приеме с диетическими жирами. Некоторые продукты, богатые витамином А, такие как говяжья печень, естественно содержат жиры. Кроме того, полезно употреблять пищу, богатую витамином А с орехами, семенами, льняным или оливковым маслом.
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