Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Командные виды Одиночные виды История
Автор Александра Балан-Сенчук

Источники витамина А

Спорт print

Витамин А на самом деле не одно соединение, а группа жирорастворимых молекул. Витамин поддерживает важные физиологические процессы и является неотъемлемой частью сбалансированной диеты. Выбор продуктов и закусок, содержащих витамин А, поможет сохранить эти процессы и поможет поддержать в норме общее состояние организма.

Что делает витамин А?

Витамин А состоит из нескольких молекул в классе ретиноидов, включая ретинол, сложные эфиры ретинила и ретиналь. Этот витамин необходим для укрепления здоровья кожи, зубов, мягких тканей и слизистых оболочек. Одна из наиболее важных ролей витамина А - помочь сформировать соединение родопсина. Родопсин - это белок, содержащийся в сетчатке глаз. 

Рекомендуемая суточная доза витамина А

Витамин А является одним из четырех жирорастворимых витаминов, используемых организмом человека (другие - это D, E и K). Это означает, что организм накапливает избыток витамина А в жировых отложениях. В отличие от водорастворимых витаминов, которые просто выводятся из организма, когда они находятся в избытке, технически возможно передозировка витамина А. На практике это очень маловероятно, но все же реально.

Единицы витамина А обычно указаны в микрограммах (мкг) эквивалентов ретинола или РАЭ. Это потому, что разные формы витамина А различаются по своей активности. Все источники витамина А в конечном итоге превращаются в ретинол, что позволяет легко оценить ежедневное потребление.

Взрослые мужчины нуждаются в 900 мкг РАЭ в день, в то время как женщины нуждаются в 700 мкг РАЭ. Во время беременности женщины должны стремиться получить 770 мкг РАЭ. Во время грудного вскармливания их потребность резко возрастает; кормящие женщины должны стараться получать 1300 мкг РАЭ в день.

Продукты, которые являются хорошими источниками витамина А

Фрукты, овощи и другие продукты являются хорошими источниками витамина А. Соблюдение разнообразной и здоровой диеты обеспечит естественное получение достаточного количества этого важного питательного вещества. Некоторые хорошие источники витамина А включают:

  • Сладкий картофель (1400 мкг РАЕ на батат)
  • Шпинат (573 мкг РАЭ на ½ стакана)
  • Канталупа (135 мкг РАЭ на ½ стакана)
  • Говяжья печень (6500 мкг РАЭ на порцию 85 г)
  • Морковь (459 мкг РАЭ на ½ стакана)
  • Горох (66 мкг РАЭ на порцию)
  • Курага (63 мкг РАЭ на 10 штук)
  • Брокколи (60 мкг РАЭ на ½ стакана)
  • Манго (112 мкг РАЭ на манго).

Тип витамина А зависит от того, является ли пища растительным или животным источником. Животные источники в основном содержат предварительно образованный витамин А, тогда как растительные источники, как правило, содержат предшественники витамина А. Обе эти формы - хороший способ включить витамин А в свой рацион.

Лучшие способы обеспечить усвоение витамина А

Поскольку витамин А является жирорастворимым, он лучше усваивается при приеме с диетическими жирами. Некоторые продукты, богатые витамином А, такие как говяжья печень, естественно содержат жиры. Кроме того, полезно употреблять пищу, богатую витамином А с орехами, семенами, льняным или оливковым маслом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы витамин а
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Источники витамина А
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы , чтобы осудить Сталина
Зрение
Дети становятся близорукими, потому что мало гуляют на улице
Новости Все >
Сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать
УЕФА наказал тбилисское "Динамо" за расизм
Жительница подмосковных Химок третий раз подряд родила двойню
ГП в период выборов уделит особое внимание попыткам вмешательства
Агент Чалова сообщил, что футболист остается в ЦСКА
Бизнес-омбудсмен предложил снять монополию на поставки продуктов в СИЗО
В Сербии предложили на время передать Косово Российской Федерации
ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам
Россияне Белевцев и Шлейхер завоевали золото чемпионата Европы в Киеве
Авторы "Игры престолов" перешли в Netflix из HBO
Последние материалы
Сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать
Источники витамина А
УЕФА наказал тбилисское "Динамо" за расизм
Жительница подмосковных Химок третий раз подряд родила двойню
ГП в период выборов уделит особое внимание попыткам вмешательства
Агент Чалова сообщил, что футболист остается в ЦСКА
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы , чтобы осудить Сталина
Бизнес-омбудсмен предложил снять монополию на поставки продуктов в СИЗО
В Сербии предложили на время передать Косово Российской Федерации
ЦИК готов отражать компьютерные атаки, которые активизируются к выборам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
Новости Грузии
Историк: фарс в Грузии - ремейк и начало конца
Здоровье и профилактика
Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы
Новости Украины
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Новости Москвы сегодня
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ

Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" ﻿на акции протеста с ребенком — это "политический заказ" , считает адвокат.

Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Новости футбола
20 чеченцев подрались с футбольными фанатами в Польше
Мир. Новости мира
Власти пояснили, почему требующий вернуть Крым Украине Помпео не прав
Мир. Новости мира
Путин определил формат ответа США на выход из ДРСМД
Новости спорта
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.

В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Генпрокуратура: регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири
Человеческий фактор
Генпрокуратура: регионы скрыли реальные цифры о пожарах в Сибири
Происшествия
Умершую в пансионате Тюмени одинокую труженицу тыла похоронили в мешке
Власть
20 лет назад состоялась знаковая встреча Ельцина и Путина
Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами Любовь Степушова Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы , чтобы осудить Сталина
"Внутреннее" дело Киргизии не ее внутреннее, если она член ЕАЭС
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы , чтобы осудить Сталина
"Внутреннее" дело Киргизии не ее внутреннее, если она член ЕАЭС
Член КПРФ объявил голодовку в Туле, протестуя против давления на партию
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
В Чернобыле начали производить водку
В Киргизии проходит очередной штурм резиденции Алмазбека Атамбаева
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Уроки Цхинвала-2008: вспоминаем пятидневную войну с Грузией
Жители польской деревни назначили награду за рождение мальчика
Жириновский: призывам к агрессии оппозиция научилась у Ленина
В Киргизии проходит очередной штурм резиденции Алмазбека Атамбаева
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Совфед обвинил США во вмешательстве в выборы в Мосгордуму
Экс-следователь Генпрокуратуры требует возбудить дело против Сталина
Bloomberg: банки Дании выдают ипотеку по 0% годовых
"Внутреннее" дело Киргизии не ее внутреннее, если она член ЕАЭС
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Экс-следователь Генпрокуратуры требует возбудить дело против Сталина
История и современность
Лао-Цзы: легендарный мыслитель и основатель даосизма
Лао-Цзы: легендарный мыслитель и основатель даосизма
В Московском зоопарке впервые появился бинтуронг - "кошачий медведь"
В Московском зоопарке впервые появился бинтуронг - "кошачий медведь"
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии
Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии
В армии России появятся спецподразделения антихакеров
В армии России появятся спецподразделения антихакеров
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Вашингтон: Иран заманивает суда в свои воды при помощи глушителей GPS
Почему современники Ярослава Мудрого не скрывали его хромоту
Почему современники Ярослава Мудрого не скрывали его хромоту
Роковая ошибка: зачем Наполеон просил помощи у своих заклятых врагов
Роковая ошибка: зачем Наполеон просил помощи у своих заклятых врагов
Навальный исполняет деструктивные для России приказы Запада за щедрые "пожертвования" — Горгадзе
Навальный исполняет деструктивные для России приказы Запада за щедрые "пожертвования" — Горгадзе
Эрдоган назвал Крым аннексированным. Чем ответит Россия?
Эрдоган назвал Крым аннексированным. Чем ответит Россия?
Фотогалереи
Самая популярная легковушка в России 5 Фото Самая популярная легковушка в России
Первая супермодель в мире: история любви 8 Фото Первая супермодель в мире: история любви
Русалки. Мифы или реальность? 10 Фото Русалки. Мифы или реальность?
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
Не понимают ровесники: что делать родителям ребенка в этом случае
Медики рассказали, можно ли умереть от страха
Врачи-диетологи советуют не заставлять детей доедать
"Росконтроль" сообщил о результатах проверки спагетти
Почему плохое настроение начинается с утра
59-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секреты своей стройной фигуры
Врач Александр Мясников: отказываться от завтрака вредно для здоровья
Утренние привычки, задающие плохое настроение на день
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью
Офтальмологи рассказали о продуктах, которые помогут сохранить зрение
Офтальмологи рассказали о продуктах, которые помогут сохранить зрение
Как ухаживать за кожей в жару
Как ухаживать за кожей в жару
Подбираем бальзам для губ
Подбираем бальзам для губ
Как внести в свой образ "японскую" нотку
Как внести в свой образ "японскую" нотку
Стройность в гречке
Стройность в гречке
Меню красоты: продукты для красоты и молодости кожи
Меню красоты: продукты для красоты и молодости кожи
Ученые: молоко －лучший напиток для похудения
Ученые: молоко －лучший напиток для похудения
Мебель из натуральной кожи: рекомендации по уходу
Мебель из натуральной кожи: рекомендации по уходу
История культового торшера Арко
История культового торшера Арко
Забавные фото
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ