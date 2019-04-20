Белково-углеводное окно после спортивных тренировок

Белково-углеводное или, как оно еще называется, анаболическое окно представляет собой промежуток времени после тренировки, когда имеющиеся запасы гликогена в организме истощены, им требуется восполнение, при этом организм не будет откладывать поступающие питательных вещества «про запас» и образовывать жировые отложения.

При этом если не способствовать закрытию данного окна, то можно не получить никакого результата в виде рельефной развитой мышечной мускулатуры. Некоторые сомневаются в существовании подобного явления, другие же, напротив, отстаивают безусловность его присутствия. В данной статье мы попытались разобраться в том, что же из себя представляет анаболическое окно.

Когда и почему возникает белково-углеводное окно?

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Все исследования, проводившиеся в данной области, в качестве подопытных использовали лишь тех спортсменов, что тренировались на голодный желудок. В то же время общераспространенное мнение утверждает, что анаболическое окно возникает в любом случае.

Правда же заключается в том, что распад мышц сразу после тренировки происходит с незначительной скоростью, а значит, что и еда после тренировки не играет особой роли в восполнении питательных веществ. В то же время тренировки натощак подчиняются этому правилу. Если в организм не поступает еда в течение четырех-пяти часов до и во время тренировки, то анаболическое окно требует закрытия.

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Поскольку еда переваривается довольно медленно, то голодовка не означает отсутствие запаса питательных веществ. Прием пищи, произведенный за два-три часа до тренировки считается вполне достаточным для того, чтобы не есть сразу после тренировки, поскольку в организме уже присутствует достаточное количество белков и углеводов. Другой случай возникает, например, когда человек тренируется с утра, не позавтракав перед тренировкой. Здесь необходимо потребить после тренировок около тридцати граммов белка.

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Сколько длится белково-углеводное окно?

Многие считают, что анаболическое окно по своей длительности занимает не более часа. Однако это не так.

После силовых нагрузок синтез белка остается повышенным в течение двадцати четыре часов.

Через тридцать шесть часов он обычно возвращается к первоначальному уровню.

Поэтому так важно следить за тем, что вы потребляете в пищу в течение одного или двух дней после тренировки. Основное внимание следует уделять содержанию белков и углеводов в пище. Их соотношение должно быть примерно шестьдесят на сорок соответственно. Только в этом случае мышечная масса будет увеличиваться в объемах. Полностью же полагаться на анаболическое окно и его сомнительные свойства не стоит.

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