Курилы - Японии, Приморью - могильник?

"Гражданское общество России не позволит правительству, выполняющему заказ крупного капитала, передать Южные Курилы Японии", — сказал "Правде.Ру" в прямом эфире программы "Точка зрения" историк и дипломат Николай Платошкин.

По его мнению, внезапное желание президента Владимира Путина ускорить подписание мирного договора с Японией вызвано крайне прозаическими причинами — дать заработать приближенным олигархам на совместных проектах, в частности, на сооружении в Приморье могильника для ядерных отходов.

Ведь правительство России 31 декабря уже одобрило проведение между госкорпорацией "Росатом" и Российско-японским комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

Николай Платошкин отметил, что Никита Хрущев совершенно правильно ставил вопрос в 1956 году о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора, так как в результате был бы обеспечен нейтралитет Японии. Опыт такого обмена — нейтралитет на значимую выгоду — уже был на переговорах по сохранению нейтрального статуса Австрии и Финляндии.

Однако США не дали Японии согласиться на этот вариант, поэтому в 1960 году СССР вышел из договоренностей. Они аннулированы, и возврата к ним быть не может. Вести сейчас разговор на их основе уже невозможно — их юридически не существует.

Зато можно присоединиться к заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору США с Японией. И в нем ясно говорится, что Япония отказывается от Курильских островов.

По мнению Николая Платошкина, Япония не раскаялась в военных преступлениях, не признала Нанкинскую резню, сохраняет милитаристские устремления, поэтому мирный договор не даст никаких мирных гарантий. Кроме того у нас нет и мирного договора с Германией, но никто не переживает по этому поводу.

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий со стороны Японии. Там сказано, что Курильские острова остаются важной и неотъемлемой частью Российского государства: "Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению".

— Николай Николаевич, тема возможной передачи Южных Курил Японии активно дискутируется уже более месяца. 22 января ожидается визит японского премьера Абэ. Многие считают, что он с нашим президентом будет обговаривать уже какие-то детали. Но в обществе к этому — резко негативное отношение — народ не хочет отдавать российские земли.

— Правда? Серьезно? Не хочет?…

— Не хочет. Ваша точка зрения, почему этот вопрос так будоражит население?

— Слава Богу, наша общественность сорвала пока передачу Курил, я так думаю. Об этом можно судить хотя бы по тому, что российский МИД вынужден был вызвать японского посла. Почему-то до этого они сидели, молчали дней 10, когда японский реваншист, а по совместительству премьер Абэ, испражнялся всякими антироссийскими заявлениями. Конечно, не отдадим! Нет.

Интересно только: те, кто планировал передать не понимают что ли, в какой стране живут, думали, что тут все стройными рядами им аплодировать что ли начнут? Ведь это — не больница, и мазохистов здесь нет.

Россия своей территорией не торгует, и никто ничего ни автоматически, ни полуавтоматически передавать не будет. А кто попробует это сделать, столкнется с мощной реакцией российского гражданского общества, как это уже и происходит. И нет у нас никакой проблемы с Японией.

— Мы прекрасно с Японией живем без всякого мирного договора. Почему Владимир Владимирович вдруг решил этот вопрос снова поставить на повестку дня?

— В ноябре это всех и напрягло, включая меня, когда Путин говорил, что надо ускорить подписание мирного договора с Японией.

— "Без условий. Давайте забудем".

— Сначала — без условий. Японцев послали быстро, в тот же день, когда они сказали, что "нет, без условий мы не будем, нам условия нужны — передача территорий". Но вопрос в другом: зачем ускоряться?

— В чем же проблема? Чего Путин хочет? Что там происходит вообще в недрах политики?

— Я — человек практический, сужу как раз в основном по тому, что реально знаю. Высветился гражданин Песков, который заявил, что "автоматической передачи не будет". Это всех возмутило, потому что он должен был сказать, что никакой передачи не будет. Тогда никто бы не волновался вообще.

Второй момент: когда его спросили: "А что за мирный договор, зачем? "Ой, это такой потенциал с Японией экономический, инвестиции…" То есть в переводе на нормальный русский язык получается — "острова в обмен на бабки".

По крайней мере, у меня такая версия. А что все засуетились?… Наши олигархи несчастные очень страдают последние четыре года.

Во-первых, их не пускают в родовые замки Луары. Это — ужасно. Я не представляю, как они в Мытищах проводят время, в этой Рашке, где все как-то грязно и прочее.

Второе — рубль обвалился из-за них самих. То есть реально стоимость доллара — 40 рублей примерно, как Силуанов говорит. Но сколько он стоит на самом деле, вы знаете.

Хочется "бабок", потому что они привыкли к определенному уровню жизни в долларах — не в рублях. И тут, как ни странно, в конце прошлого года премьер Медведев подписывает распоряжение правительства о сооружении на территории Приморского края могильника по захоронению ядерных отходов.

А чьи там ядерные отходы собираются захоранивать? У Китая свои могильники есть. Полно. А есть еще одна такая страна, где очень много ядерных станций, но нет могильников, это — Япония. И это объясняет, на мой взгляд, почему Кремль так засуетился по поводу выборов в Приморье.

Казалось бы, избрали в Хакасии губернатора от КПРФ. Ну и что? В Хабаровском крае — от ЛДПР. Что, все перевернулось что ли? Нет. А там — массовая фальсификация, отмена выборов, потом псевдовыборы в декабре, когда не зарегистрировали вообще никакого.

Может быть, в том-то и дело, что японцы кое-кому отслюнявливают гигантскую сумму? Потому что захоронение ядерных отходов — это очень дорогое, прибыльное дело. Могильник стоит доро и прочее. Вы представляете, отщипнуть сколько можно! А тут — какие-то два острова…

— Возможно, дело не только в могильниках, а ставок много, и они — гораздо более высокие. Например, крупные инвестиции на Дальний Восток, мост с Сахалина аж в саму Японию или куда-то там ещё, и так далее.

— Нет, японцы ничего не будут финансировать, если им это не нужно. А когда кто-то их ядерное барахло будет брать, то — да… Ведь Япония — сейсмозона.

Помните, что было в 2011 году на Фукусиме? Там нельзя захоранивать вообще. Правда, Приморье — тоже сейсмозона. Может быть, господин Медведев не знает этого? Ближайший могильник по захоронению ядерных отходов есть под Красноярском, потому что там есть ядерная станция. Но зачем он в Приморье?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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