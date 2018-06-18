В США создается реестр всех блогеров, журналистов и социальных медиа

Многие надеялись, что как только Барак Обама уйдет в отставку, то ситуация с глобальной слежкой за всем и вся станет лучше. Обама ушел, но никаких улучшений не наблюдается. Наоборот, все становится только хуже.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США недавно объявило о намерении составить список из сотен тысяч журналистов, редакторов, корреспондентов, блогеров и т. д. с намерением собирать любую актуальную информацию об этих людях и их работе. Другими словами, если у вас есть веб-сайт, популярный блог или если вы ведете активную деятельность в социальных сетях, то вы попадаете под пристальное наблюдение сотрудников министерства внутренней безопасности. Для этих целей в министерстве будет набран целый штат сотрудников, потому что работа предстоит очень объемная.

В рамках проекта медиамониторинга МВБ будет следить за более чем 290 тысячами новостных ресурсов, а также за социальными сетями по всему миру на более чем 100 языках, включая арабский, китайский и русский, для их мгновенного перевода на английский язык. Это будет делаться для того, чтобы отслеживать всю информацию о деятельности МВБ США.

Нет необходимости говорить о том, что средства массовой информации охватывают самые разные сферы деятельности и могут освещать самые разные события в интернете, в печати, на радио, на кабельных каналах, в торговых и отраслевых изданиях, в местных ресурсах, национальных или международных изданиях и т. д., пишет Майкл Снайдер, известный американский экономист.

У г-на Снайдера есть несколько веб-сайтов, как новостных ресурсов, так и блогов, поэтому его имя, без сомнения, появится в списке министерства.

Министерство внутренней безопасности США будет собирать любую информацию о сотнях тысяч журналистов и редакторов, но при этом остается неизвестным, какую именно информацию и для чего. Будет ли это история трудовой деятельности или какие-то конфиденциальные данные, не понятно, но сама мысль о том, что за вашей работой наблюдают государственные органы уже неприятна, отмечает автор.

Майкл Снайдер полагает, что все это будет делаться для улучшения и усиления "физической и киберинфраструктуры страны" несмотря на то, что при этим будут попираться основные права и свободы людей. Никаких вопросов по поводу данной программы задавать не следует, иначе вас сразу же примут за заговорщика, добавляет автор. Стоит отметить, что к участию в программе уже проявили интерес семь компаний, так что проект развивается достаточно быстро.

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