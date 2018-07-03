Разбор: повышение пенсионного возраста против Конституции или нет?

Так противоречит ли Конституции России повышение пенсионного возраста, или нет? Об этом спорят на множестве форумов, в СМИ и в мессенджерах, рассылая публикацию юриста Виталия Митина "Увеличение пенсионного возраста против Конституции".

Давайте разберемся, что это — страшная правда, популизм или желание автора получить "хайп" на горячей теме, а у рассылающих это сообщение — желание показаться "самым умным" и "предупредить серый народ"?

Итак, "юрист Виталий Митин" пишет:

"В России началось бурное обсуждение законопроекта об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.

Чтобы обсуждать новый закон, то сначала нужно четко и ясно сказать, что новый закон это прямое нарушение Конституции РФ.

Читаем ч. 2 ст. 39 Конституции РФ: "Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом".

Согласно п. 1 ст. 7 "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" установлено (предусмотрено): "Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет".

Но ведь согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ четко и ясно предусмотрено (запрещено): "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина".

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваю особо: отменяются эти права граждан в сторону ухудшения! А это уже не только прямое нарушение указанной ч. 2 ст. 55 Конституции РФ о запрете отменять права граждан, но и прямое нарушение ч. 1 ст. 19 Конституции РФ: "Все равны перед законом…"

Оказывается, будущие пенсионеры, но граждане сегодняшней России будут, по новому закону, явно не равны сегодняшним гражданам-пенсионерам, что и есть прямое нарушение конституционных прав будущих пенсионеров о конституционном равенстве всех перед законом — новый антиконституционный закон серьезно (существенно) ущемляет права будущих пенсионеров.

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные в ст. 2 Конституции РФ: "Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства".

Нарушается также и ч. 1 ст. 1 Конституции РФ о правовом государстве. Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть сначала надо изменить Конституцию — поотменять все указанные выше права граждан, а потом с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст. 135 Конституции РФ парламент России (Федеральное Собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное Собрание. А это уже очень серьезно!

В общем, получается, что правительство замахнулось попутно серьезно изменить Конституцию, но правду об этом скромно умалчивает, или вообще задумало обойти Конституцию, или даже само не замечает (что вполне вероятно, ведь юристов у нас не хотят даже слышать), что нарушает Конституцию.

Надеюсь, что на этот раз меня. юриста, услышат власти и Конституция РФ и права граждан России не будут нарушены!"

Так что же на самом деле — против Конституции такое решение правительства Медведева или все-таки нет?

На помощь нам приходят куда более продвинутые специалисты.

Читаем подробный разбор "Повышение пенсионного возраста противоречит Конституции".

"Почти сразу после объявления о грядущем повышении пенсионного возраста в России в социальных сетях появились посты с утверждениями, что объявленная правительством реформа противоречит основному закону Российской Федерации. Давайте разберемся, действительно ли это так.

Что случилось?

Через четыре дня после объявления о повышении пенсионного возраста — 18 июня — по социальным сетям начали распространяться копии поста "юриста Виталия Михайловича Митина", в котором утверждается, что пенсионная реформа противоречит ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, где "четко и ясно предусмотрено (запрещено)": "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина", — и ч. 1 ст. 19 Конституции РФ ("Все равны перед законом…").

Автор утверждает, что право граждан на пенсию "отменяется в сторону ухудшения", а дореформенные и пореформенные пенсионеры перестают быть равными в правах. Действия правительства автор текста расценил как попытку "попутно серьезно изменить Конституцию".

Что говорят юристы?

Повышение пенсионного возраста не умаляет и не отменяет закрепленных Конституцией прав, а исполнительные и законодательные органы действуют в рамках своих полномочий. Однако при проведении реформы необходимо грамотно оценить состояние российской экономики, соразмерность и необходимость изменений, объяснил профессор кафедры конституционного и административного права факультета права Высшей школы экономики Владимир Мазаев.

Он напомнил, что в Конституции действительно устанавливается институт государственных пенсий (ч. 2 ст. 7) и право на их получение (ч. 2 ст. 39). Однако в нормах основного закона не указаны сроки выхода на пенсию по различным основаниям, размеры, условия расчета, порядок начисления, получения и т. д. — ч. 2 ст. 39 Конституции РФ делает отсылку по этим вопросам к специальному федеральному закону.

Да, Конституция закрепляет требование не издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы (ч. 2 ст. 55). Но в данном случае, по словам эксперта, право на государственную пенсию не отменяется и не умаляется, меняются некоторые параметры его использования (увеличивается срок выхода на пенсию при условии увеличения объема пенсионных выплат — как нам говорят). Не нарушается при повышении пенсионного возраста и принцип равноправия.

"В данном случае следует исходить из того, что обратной силы закон не имеет, нельзя ухудшать положение вышедших на пенсию. Нарушением этого принципа было бы, например, выделение какой-то отдельной группы граждан в целях наделения их дополнительными правами и льготами. В данном случае предполагается, что закон распространяется на всех граждан 1959 года и моложе, а все граждане старше 1959 года остаются в прежнем правовом режиме пенсионного обеспечения, то есть здесь не усматриваются какие-то дискриминационные основания", — резюмировал Владимир Мазаев.

Значит, все гладко?

Нет. Повышение пенсионного возраста все же может рассматриваться в качестве ограничения конституционных прав.

"Согласно ч. 3 ст. 55 права и свободы могут быть ограничены при наличии следующих условий: а) только федеральным законом; б) в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. Более того, это конституционное право относится к ряду социальных прав и не является "абсолютным", то есть его можно ограничивать", — пояснил эксперт.

Он рассказал, что согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ ограничение прав и свобод помимо условий, указанных в ст. 55 Конституции, должно быть необходимо для обеспечения указанных целей, например, защиты прав и законных интересов других лиц, и соразмерно целям, ради которых ограничиваются эти права.

Оба понятия являются оценочными, и эту оценку проводят представители исполнительной и законодательной властей (то есть правительство и Федеральное Собрание: Госдума и Совет Федерации. — Ред.). А результат оценки принимается в форме федерального закона (его подписывает президент страны).

Владимир Мазаев отметил, что обеспечение социальных прав в отличие от личных и политических имеет важную особенность — они тесно связаны с уровнем развития национальных экономик.

"Если российская экономика не в состоянии обеспечить действующее законодательное положение о сроке выхода на пенсию, то это является существенным основанием изменения правовой модели", — подчеркнул Владимир Мазаев.

Он напомнил, что в ст. 4 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах закрепляется в качестве одного из условий ограничения таких прав цель исключительно способствовать общему благосостоянию в демократическом обществе.

"Главным в конституционной оценке повышения пенсионного срока являются необходимость и соразмерность!" — отметил правовед.

На что надо обратить внимание?

Эксперт назвал ключевые для обсуждения пенсионной реформы вопросы с точки зрения конституционного права.

"Если повышение пенсионного возраста — мера, необходимая для обеспечения экономического развития страны, — то начинать следует с внедрения новых технологий, повышения производительности труда и эффективности управленческой сферы; более справедливого распределения общественных благ, снижения колоссальной имущественной дифференциации, в том числе по заработной плате. Если брать конституционный аспект, то несправедливые и несоразмерные критерии в оплате труда, получения доходов в современном демократическом мире рассматриваются как нарушение принципа правового государства, где справедливость и достоинство личности (выраженное в том числе в справедливом распределении национального дохода) является приоритетным по отношению к формальным законодательным актам.

Если повышение пенсионного возраста необходимо, то...

— Почему бюджет страны профицитный?

— Что положительного даст эта реформа будущим пенсионерам, если соотношение уровня пенсий с их уровнем заработной платы будет таким же — не более 30-35 процентов?

— Кто и как обеспечит работой (то есть важнейшим конституционным правом) этих людей, когда многие на прежнем месте работы по состоянию здоровья просто не смогут квалифицированно осуществлять свои функции? Для них потребуется целая система переподготовки и переучивания.

— Кто и как обеспечит работой пенсионеров в сельской местности, особенно женщин предпенсионного возраста?

— Лишит ли повышение пенсионного возраста миллионы граждан льгот и пособий, которые они могли бы получать от государства в связи со статусом пенсионера?

Все эти вопросы относятся к сфере обеспечения конституционных прав и свобод и могут быть предметом для рассмотрения в Конституционном Суде РФ.

Откуда все началось?

Оригинал поста об антиконституционности повышения пенсионного возраста появился на ресурсе "Проза.ру" 18 июня. Этот сайт предназначен для бесплатной публикации литературных произведений, однако у его редакции нет возможности контролировать весь контент, размещаемый пользователями. Виталий Михин, автор поста о пенсионном возрасте, называет себя правоведом, специалистом по Уставу ООН и международному праву. Судя по его странице в соцсети "Одноклассники", ему 69 лет, он закончил Кемеровский госуниверситет, живет в Кемерове и не работает с 2013 года.

С сентября 2015 года он разместил на "Прозе.ру" 165 текстов — в основном политических деклараций о Курилах, Крыме, Донбассе, Косове и других конфликтных ситуациях в мире. За 2,5 года их прочитали около 28 тысяч человек.

Поиск Google выдает около 38 тысяч результатов по цитатам из "вирусного" поста о пенсиях.

С разбором текста выступил сетевой публицист Алекс Экслер, который отметил, что "можно до посинения рыться в Конституции — никакого указания на возраст выхода на пенсию там нет. Возраст выхода на пенсию регулируется федеральным законом".

Тезис о неконституционности пенсионной реформы на заседании Госдумы 21 июня высказал депутат от "Справедливой России" Олег Нилов. В своей речи он тоже упомянул норму о недопустимости умаления прав человека в России и предположил, что повышение пенсионного возраста нарушает ч. 2 ст. 55 Конституции РФ.

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