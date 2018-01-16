Арабские сигареты захватили Юг России

В семь раз вырос теневой рынок табака в Ростове-на-Дону за последние три года. Как показывают данные исследования Nielsen, проведенного в июле - сентябре 2017 года, в третьем квартале прошлого года на нелегальную продукцию приходилось 14,7% всех выкуриваемых сигарет в городе, в то время как в середине 2015 года их доля не превышала 2%.

В прошлом году Ростов-на-Дону окончательно занял первое место в своего рода "антирейтинге" городов-миллионников с высоким уровнем проникновения нелегальных сигарет. Его областной сателлит Таганрог также оказался в числе лидеров в категории городов с населением до миллиона человек. Здесь в нелегальном обороте находится около 17% всех выкуриваемых сигарет в городе.

В целом, по данным Nielsen, доля нелегально продающихся в России сигарет выросла в третьем квартале 2017 года до 4,5% с 2,45% за аналогичный период прошлого года. Этот показатель включает как нелегально ввезенную в страну продукцию (контрабандные сигареты), а также контрафакт и сигареты, предназначенные для продажи в магазинах беспошлинной торговли.

Сюрприз из ОАЭ

Хотя Ростов-на-Дону и ранее упоминался в списке городов с высоким уровнем нелегальной торговли, его лидерство в антирейтинге Nielsen совпало с распространением в южных областях России недорогих сигарет, произведенных небольшой фабрикой из Объединенных Арабских Эмиратов. Выпускаемые ей марки CAVALLO, MOND, MILANO и OSCAR пока еще не так широко известны российским курильщикам, как, например, сигареты Гродненской табачной фабрики, но выигрывает ценой. Пачка сигарет арабского производства обойдется курильщику в 35-40 рублей, что примерно на 10 рублей дешевле нелегальных сигарет из соседней Белоруссии.

По данным участников рынка, сигареты под марками открыто предлагаются на крупнейших рынках Ростова: лотки и павильоны на "Центральном", "Первомайке", "УЮТе", "Нахичеванском базаре", "Добровольском" и "Привозе" хорошо известны тем, кто ищет недорогие марки. Торговля нелегальными сигаретами ведется открыто. По словам местных жителей, в случае полицейских проверок работа местных табачных павильонов возобновляетсяв течение нескольких дней.

География распространения

Впервые сигареты производства арабской Gulbahar Tobacco International (марки CAVALLO, MOND, MILANO и OSCAR) были обнаружены в продаже в декабре 2016 года в одной из точек на продовольственном рынке "Апраксин Двор" в Санкт-Петербурге. Менее чем за год нелегальные арабские сигареты распространились по территории страны. Сегодня случаи продажи арабских марок отмечены в Алтайском и Краснодарском краях, в Брянской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Тверской, Тульской, Ярославкой областях, а также в Москве. Но основным регионом распространения этих сигарет остается Ростов-на-Дону и Ростовская область.

Согласно отчету Nielsen по итогам третьего квартала 2017 года, доля арабских сигарет составила 0,62% в общей доле нелегального рынка. Другими словами, каждая восьмая пачка сигарет, приобретаемая на нелегальном рынке, является продукцией арабской Gulbahar Tobacco International.

Ситуация в целом

Ключевой причиной продолжающегося роста доли нелегальной табачной продукции остается значительный разрыв в ставках акцизов между Россией и другими странами ЕАЭС, а также пробелы в правоприменительной практике, позволяющие практически беспрепятственно ввозить контрабандные сигареты в Россию.

Так, основным поставщиком продукции, предназначенной для нелегальной продажи в России, по данным Nielsen, является Белоруссия (1,89% рынка), с расширением границ Евразийского экономического союза нелегальные сигареты стали проникать в Россию также из Киргизии (0,46%), Казахстана (0,21%) и из других стран.

Лидирующие позиции среди поставщиков нелегальной продукции занимает продукция белорусской фабрики "Неман" (бренды Fest и NZ) с долей 1,59% на российском рынке. В общей доле рынка нелегальных сигарет доля этой фабрики составляет 35,24%, еще почти 6% занимает продукция другой белорусской фабрики "Табак-Инвест".

По сравнению с третьим кварталом 2016 года, по данным РИА "Новости", на рынке нелегальных сигарет существенно выросла доля сербского производителя Monus (сигареты Fast) - до 6,43% с 3,92%. На российском табачном рынке в целом доля компании выросла до 0,29% с 0,1%.

Кроме того, на российском рынке можно встретить и достаточно экзотические марки сигарет - например, болгарские (производитель Bulgartabac, 0,72% нелегального рынка) и греческие (Sekap, 0,2%).

Эксперты полагают, что без скорейшего выравнивания ставок акцизов ценовая доступность сигарет из соседних стран ЕАЭС будет продолжать сохранять свою привлекательность для российского потребителя, а это значит, что доля нелегальных сигарет может существенно вырасти в будущем, а в числе поставщиков появятся и другие страны.