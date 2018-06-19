Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"

Аналитики кредитного рейтингового агентства назвали минимальный уровень зарплат для причисления к среднему классу в Москве и провинции.

Согласно докладу "Основные мАКРАтренды: рост региональной дифференциации в России", этот показатель составляет 121,1 тысячи рублей (до вычета налогов) в Москве.

При этом в остальных субъектах РФ, для того чтобы считаться средним классом, россиянам необходимо зарабатывать в среднем как минимум 60 тысяч рублей.

К примеру, в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Мурманской области, Архангельской области, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях (а также в Якутии, Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском АО и Камчатском крае) минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу составляют от 72,7 до 96,9 тысячи рублей в зависимости от региона.

Остальные российские регионы имеют минимальную планку вхождения в средний класс начиная от 60 до 72,7 тысячи рублей. Отметим, что средним классом аналитики называют граждан, которые обладают "максимальной экономической активностью".

Для них характерен спрос на товары, которые находятся в ценовом сегменте чуть более среднего. Таким образом они стимулируют развитие современных производств и развитие предпринимательства. Представители среднего класса также создают высокопроизводительные рабочие места, повышенную добавленную стоимость, которая в результате трансформируется в уплату налогов, наполнение бюджета и рост социально-политической стабильности.

На практике это означает, что в группе среднего класса России находятся люди с доходами, которые позволяют им иметь недвижимость и автомобиль.

Эксперты АКРА подчеркнули, что к среднему классу относятся граждане, которые не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимых товаров, они выезжают за границу и осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит.

Чаще всего они имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством. По этому поводу пользователь "Бумажный самолет" уже пояснил, что все далеко не так радужно, даже когда речь идет о людях с доходом выше указанных сумм.

"Есть ощущение, что у большинства нет даже отдаленного понимания, как добываются деньги от 250 тысяч и далее в месяц. Это, как минимум, определенная зона ответственности на работе, это решение проблем, это работа более чем восемь часов в день и порой в выходные. И все эти люди предлагают после этого бодренько оббегать половину Москвы, чтобы сэкономить 200 рублей на шиномонтаж, которые ты потратишь на бензин. Ну это же инопланетяне какие-то", — писал он в ЖЖ.

"Вообще, у человека есть минимальный уровень потребностей, чтобы жизнь не выглядела, как восход солнца вручную, у каждого свой, конечно. Если у тебя уже наработанное годами имя и признанный профессионализм, то, конечно, ты можешь даже в пляжном полотенце приходить на работу. Но если ты зарабатываешь 250 тысяч, а продолжаешь бегать в остроносых рыночных ботинках на работу и в костюме большевичка и при этом ты только поднялся по карьерной лестнице, то скоро ты выйдешь с этой работы", — отмечает блогер.

"В нашем обществе быть бедным стыдно в первую очередь потому, что бедность — это слабость. Стыд человека, который не может позволить себе, скажем, услуги строителей и вынужден жить из-за этого в ободранной квартире, сродни стыду мужчины, у которого не хватает сил самостоятельно вытащить из дома на помойку старый телевизор", — писали другие авторы.

"Стыдно не быть бедным. Стыдно не пытаться перестать быть бедным. И то есть минимум два исключения: если человек по каким-то причинам упал (вдрызг разорился по не зависящим от него причинам, не смог встроиться в послесоветскую жизнь и т. д.), то что тут стыдного. Печально, но не стыдно. И второе исключение — ему хватает его шести тысяч в месяц. Стыдного в малых потребностях тоже ничего нет. Так что стыдно быть бедным, только если тебе или зависимым от тебя не хватает, но улучшить свое положение ты не пытаешься", — утверждают участники дискуссии.