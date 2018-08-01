Как сохранить здоровье до пенсии

Жизнь — единственная неизлечимая болезнь, она всегда заканчивается смертью. И, в общем-то, у всех старость наступает похоже, но различия все-таки есть. От чего это зависит? Можно ли как-то замедлить процесс старения-умирания, подольше сохранять бодрость и здоровье? Об этом "Правде.Ру" рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотебнадзора Наталья Беглярова.

Фото: Fotodom.ru

— Можно ли и как предотвратить процессы старения? Известно, что по капле крови специалист может рассказать многое о том, что происходит с организмом человека. Можно глубже заглянуть в ткани мышц и костей, но это уже специальная диагностика. Если вовремя проводить те или иные манипуляции с организмом, использовать все эти медицинские аспекты, которые нам предоставляются, можно ли добиться хорошего результата, избежать болезней или хотя бы как-то их оттянуть и смягчить?

— Да, можно даже предотвратить, безусловно.

— Тогда начнем с сердца — самого главного органа, который качает кровь, гоняет ее по жилам. Это наш настоящий биологический пламенный мотор. Что происходит с годами с сердцем и с кровеносными сосудами?

— После того как мы с вами преодолеваем 30-летний рубеж, сердце теряет способность качать кровь примерно на один процент ежегодно. А ведь небезосновательно считается, что состояние сердечно-сосудистой системы, ее старение характеризует и темп старения организма человека в целом. Сосуды также стареют, стенка их утолщается, в них откладываются соли кальция, липиды, теряется мышечный тонус, стенка уплотняется, теряется эластичность. И в связи с этим повышается сосудистое сопротивление, то есть кровь уже не может по сосудам проходить так легко и беспрепятственно, как раньше.

— Опять же, бляшки образуются, и всевозможные другие проблемы возникают — целый комплекс.

— Да, и все это приводит к тому, что повышается артериальное давление. А повышенное артериальное давление — всему беда. Получается, что кровь уже не так активно поступает в главные органы человеческого организма, они не так кровоснабжаются.

А если плохо кровоснабжаются сосуды мозга, то возникает ишемический инсульт, это сейчас достаточно известное и распространенное заболевание. Если нарушается кровообращение сердечной мышцы — возникает ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, нарушается кровоснабжение почек — это тоже приводит к серьезным последствиям…

Вообще, сердечно-сосудистые заболевания — это причина смертности населения номер один в России и во всем мире.

— А что же тогда сделать нам, чтобы все-таки наши сосуды были здоровые?

— Обязательно нужно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы. Это комплексная работа трех специалистов, прежде всего кардиолога, который будет назначать правильные исследования. Нужна инструментальная диагностика, то есть оценка способности сердца качать кровь, оценка проходимости сосудов, оценка проводимости, электрической проводимости сердца, и лабораторные исследования обязательно, которые могут показать, выявить в крови повреждения сердечной мышцы, маркеры повреждения сердечной мышцы.

Обязательно нужно исследовать то, как работает свертывающая система крови, потому что повышенное тромбообразование — это тоже основа сердечно-сосудистых заболеваний. Есть и некоторые другие маркеры.

— Правильно ли употреблять аспирин для того, чтобы немножко разжижать кровь, полтаблетки каждый день. Это нормальная практика?

— Да, это хорошая практика, но только лишь в том случае, если у человека нет заболеваний желудка, не пораженная печень, потому что аспирин все-таки имеет токсическое действие на желудок. Но, в принципе, это хорошо, по полтаблетки в день считается очень правильно принимать в возрасте после 50 лет.

Вообще, атеросклероз — основа сердечно-сосудистых заболеваний, это образование холестериновой бляшки. Соответственно, пища, богатая холестерином, богатая животными жирами, — это фактор риска развития сердечно-сосудистой патологии. Поэтому, конечно, нужно обязательно следить за своим рационом, ограничивать потребление животных жиров, жареное, копченое ограничить. Растительные жиры не так опасны.

В принципе, есть достаточно стандартные рекомендации касательно пищи. Но всегда профилактика любого заболевания — это рацион, богатый витаминами, это ограничение соленого, жирного, жареного, острого.

— Понятно — на хлеб класть сало и сверху мазать шоколадной пастой и поливать сгущенкой — это вообще категорически запрещено. Еще пить побольше воды, наверное?

— Пить побольше воды тоже, конечно, надо. Безусловно, физическая активность нужна. И еще обязательно надо двигаться потому, что так сосуды поддерживаются в тонусе, сохраняют эластичность. Ведь кровь по ним более активно прогоняется.

Но, конечно, все должно быть разумно и в меру, потому что перетренированное, спортивное сердце, гипертрофированное, иногда может не справляться с повышенной физической нагрузкой. Поэтому обязательно нужна умеренная физическая активность.

Беседовала Оксана Орловская

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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