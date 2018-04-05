Мать — это звучит… дорого

За многими жалостливыми историями, тиражируемыми в соцсетях, кроется неприглядная правда: у любого "полоскания" грязного белья на публике всегда есть конкретная цель — и, как правило, выражается она в рублях.

Какой бы там ни была буква закона, в России вопросы, связанные с детьми, по-прежнему решаются в подавляющем большинстве случаев в пользу матери. Эта практика основана на общественном мнении о важности родителей для ребенка — и за долгие годы своего применения сильно укрепила "проматеринское лобби" на всех уровнях, от судебной тяжбы до ругани в соцсетях.

Можно приводить примеры отцов, которые бросают жен с детьми и уклоняются от уплаты алиментов, и другие условно маргинальные истории.

Но, как писал классик, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И обратных случаев, когда роль "кукушки" играет мать, немало. Только "публика" — а сейчас это миллионы пользователей соцсетей — не любит быть объективной, она верит тому, кто первым и более красочно пожаловался. И, конечно, на подмогу спешит армия дамочек с почетным званием "яжемать" — исполнять свой коронный номер: "Она же мать!"

В личном словарике многих современных россиянок слово "мать" стоит впритык с "мне должны". Но что оно значит в принципе?

Вот — мать, девушка по имени Юлия. Поливает грязью в соцсетях своего бывшего — Андрея. Он, видите ли, уехал с детьми в отпуск за границу. Да, она дала разрешение. Но потом заявила, что дети похищены. В интернетах ее бурно поддержали. Настолько бурно, что разозлили известную блогершу Лену Миро — она и рассказывает эту историю.

Суд после развода, решая родительский вопрос, склонился в сторону Андрея. Мать-то давно не работает. Когда она была замужем, этого не требовалось. Уровень достатка был такой, что дети препоручались нянькам и домработницам, пока Юлия вознаграждала себя за тяготы материнства шопингом, походами по клубам и другими развлечениями.

Семья у Андрея интеллигентная, сам — человек творческий, "ежовые рукавицы" и домострой — не про него. Развивающие кружки для детей, занятия с преподавателями — да, а выносить сор из избы в соцсети, где незнакомые женщины с пеной у рта клеймят его последними словами, — нет.

Корень проблемы — это не дети, хотя так можно было бы подумать, учитывая частоту мелькания аргументов в стиле "она же мать" в защиту Юлии. Да, она дважды рожала, но почему-то в широких массах это с некоторых пор позиционируется как невероятный героизм, требующий жертв и свершений. Бог с ней, допустим.

Но если речь о детях, почему их отец, с готовностью продолжающий их растить — кормить, одевать, воспитывать, заниматься образованием и развитием, возить на отдых за границу, — должен платить еще и за сам этот так называемый подвиг? Если речь об алиментах, то они определяются судом и тратятся на детей, то сколько мужчина должен (а он, как считают в интернетах, именно должен) платить их матери?

"Когда он ушел из семьи, он нас обеспечивал! Могу сказать, что больше 70.000 в месяц я не получала от мужа!" — жалуется Юлия в "Инстаграме". И сердобольная общественность ее участливо поддерживает — ну что это за сумма, разве на такую проживешь?

Давайте не будем впадать в ажиотаж под мантру "Она же мать!" и перечислять статьи расходов на ребенка. Давайте глянем на саму сумму. Она, к примеру, больше, чем зарплата сотрудника Роспечати и Ростуризма. Она вдвое превышает среднероссийскую зарплату учителя. Да что там: почти пять миллионов человек в нашей стране получают зарплату менее 7500 рублей, это вице-премьер Ольга Голодец сказала.

Но эти ссылки — не про героиню этой истории. Про нее — другое, вот: больше половины россиян хотят получать деньги, не работая. Потому что государство всем нам должно. А Юлии должен Андрей. И не какие-то там 70 тысяч рублей, вы же понимаете.

Деньги — вот объяснение тому хайпу, который девушка развела в соцсетях против отца собственных детей. Радуя публику в "Инстаграме" жалобами на свою тяжкую долю, она привлекает неадекватных "сердобольных", дающих противозаконные советы в стиле голливудских фильмов и даже лично предлагают свою помощь в похищении детей (простите, в возвращении их матери).

Не поспоришь — куда интереснее вести "Инстаграм", разыгрывая затертую карту "яжематери", чем пойти работать. Это, кстати, тоже популярная тема — что материнство и есть работа. Пусть, пусть так, — но кто работодатель? Почему отец детей? Тогда уж надо бы поднять и повести за собой общественное движение с требованиями к государству, это оно экономически заинтересовано в росте рождаемости.

Хотя… это же еще сложнее, чем пойти работать. Куда интереснее поднимать хайп и собирать вокруг себя "общественность" в соцсетях, угрожая отцу детей отобрать их у него через суд — он же их "украл" и коварно повез к морю! Человеку постороннему тут видится формальный ответ на формальный вопрос: ты мне суд, я тебе алименты, а с ними у нас в стране известно, как дело обстоит.

Но Андрей, как мы уже говорили, — не про это. Он отец, ему нужны дети — и настолько нужны, что бывшая жена пытается эту нужность конвертировать в рубли. В тысячи рублей, в десятки тысяч? Сколько там нужно денег, чтобы нанять нянек и продолжить прогулки по клубам? Про это в новостях информации не нашлось — впрочем, знающие люди в "Инстаграме" охотно подскажут.

А мы спросим о другом. В том же "Инстаграме" выложены фотографии, на которых дети Андрея — те самые, за которых так яростно воюет "онажемать", — засняты в неоднозначных для адекватного человека ситуациях. Судя по комментариям, в одном случае сестра Юлии, взрослая женщина, моется в одной ванной с мальчиком. В другом полураздетые дети лежат на мужчине, на котором одни трусы, — друге сестры Юлии. Для таких случаев есть компетентные специалисты во главе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой — вот ее бы мнение о ситуации мы с интересом выслушали.