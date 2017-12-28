Цветы дарить очень неприлично

Что такое соцветие для каждого растения? Правильно - орган размножения. Про пестики и тычинки все знают еще из школьного курса биологии.

Но, в таком случае, что символизируют собой пышные букеты, которые вручаются солидным должностным лицам или юбилярам, достигшим преклонного возраста и утратившим некую функцию? Что это - глупость или издевка?

Несколько лет назад к известному целителю из Северодвинска (Архангельская область) Сергею Гагарину (он, к сожалению, не так давно ушел из жизни) обратилась популярная актриса местного театра.

Женщина каждый раз наутро после премьерного спектакля чувствовала себя настолько отвратительно, что хоть в гроб ложись — жутко болела голова. В чем причина? А все, по объяснению целителя, оказалось просто. Каждый раз после спектакля актрисе дарили целое море цветов, она приносила их домой. Причина головных болей была именно в них.

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Целитель раскрыл женщине информационно-энергетический аспект дарения цветов. Растение — живые существа, они излучают информацию о своем состоянии в окружающее пространство. А что, кроме ужаса, может излучать погибающее существо? Люди, получившие в подарок букет умирающих цветов, во всем этом ужасе находятся. Актриса перестала приносить цветы домой — и головные боли прошли.

Обратите внимание, как преподносят букеты — дарят чаще всего не стебельки, не корешки и даже не листочки, а соцветие. Вспомним, что такое соцветие для растения? Это орган размножения.

Подарить цветок как символ репродуктивности, призыв к интимной близости любимой женщине, безусловно, имеет смысл. Но вот что символизирует вручение цветов должностным лицам, на встречах делегаций, юбилярам, достигшим преклонного возраста и утратившим функцию размножения? Что это — глупость или издевка?

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Можно возразить, что это красиво, но ведь никто не станет отламывать у Аполлона Бельведерского репродуктивный орган и вручать его в виде подарка или символа. Так и с цветами. Хотите подарить — будьте любезны, презентуйте живое растение в горшке. Чтобы тот, кому его подарили, ухаживал за живым здоровым существом, поливал, удобрял почву. А что символизируют букеты цветов?

Вспоминается анекдот, в котором мама трёхлетней девочки успокаивает дочь, расстроенную тем, что у нее нет инструмента, как у соседнего мальчика, чтобы помочиться на забор: "Когда ты вырастешь, у тебя много таких будет". Так что? Букет цветов понимать, как пожелание на будущее?

Животные берут из окружающей среды только то, что необходимо для поддержания жизни. И только человек бездумно разрушает окружающую среду.

Ежедневно в "Красную книгу" вносятся новые виды растений, стоящих на грани исчезновения. А тем временем бойкая торговля свежесрезанными цветами идет круглый год. Хотите красоту и аромат возле себя? Разбивайте клумбы, газоны, палисадники возле своего дома, а в квартире — разводите на балконах, на подоконниках. Пусть вас окружают действительно живые цветы.

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Цветочный этикет. Дарим букеты со значением