Центр "ВОИН" начинает работу в 10 новых регионах

6:10 Your browser does not support the audio element. Общество

16 апреля состоялось открытие 10 филиалов центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН".

Фото: commons.wikimedia.org by Fatih Renkligil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Впервые начали работу отделения в новых регионах:

Донецкой,

Луганской,

Херсонской

и Запорожской областях.

Молодые ребята от 14 до 18 лет, а также взрослые запасники до 35 лет, поступившие в ряды курсантов центра, смогут поучаствовать в 18 образовательных программах, где педагоги-инструкторы с реальным боевым опытом обучат их управлять БПЛА, оказывать первую помощь, организовывать связь, а также научат основам нацбезопасности.

Как рассказывает руководитель подразделений центра "ВОИН" в ДНР, депутат Народного Совета, Президент ФЛА ДНР, руководитель "Резерв Республики" Александр Камышов, для подготовки к открытию филиала центра "ВОИН" в Донецкой Народной Республике инструкторы, имеющие непосредственный опыт участия в боевых действиях с 2014 года, включая СВО, провели два с половиной месяца в Тюмени. Там, на базе регионального отделения центра, они проходили подготовку, осваивали теорию и получали педагогическое образование.

Открытие центров "ВОИН" по всей России, подчеркнул Камышов, — это возрождение военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки в стране. О миссии центра вообще и филиала в ДНР в частности, он говорит:

"Наша основная задача, конечно же — вырастить нового человека, в первую очередь направленного на государственное строительство, человека, который будет патриотом своей страны долгие-долгие годы. Потому как кого нам ставить на руководящие должности в административные корпуса, как не людей, которые ратуют за долгое и счастливое будущее России, — сказал он. — Наших выпускников мы видим в первую очередь патриотами, и также хотелось бы видеть их профессионалами в тех направлениях, в которых они будут проходить подготовку. Но учитывая, что это все-таки военно-патриотическая подготовка, очень хочется, чтобы они все это умели, но им никогда не пришлось применять это на практике".

Отметим, что открытие 10 филиалов не станет последним расширением центра "ВОИН" в этом году. В июне в Городе-Герое Волгограде, также известном как Сталинград, будет запущен уникальный летний лагерь для детей и молодежи. В нем подрастающее поколение будет обучаться базовым военно-прикладным навыкам. Открытие такого лагеря в Волгограде особенно символично, ведь этот город в 1942–1943 годах стал местом одного из важнейших сражений с фашистским захватчиком, результатом которого стал перелом в ходе Великой Отечественной войны. Немаловажно и то, что отдыхать в лагерь в Городе-Герое поедут и дети из ДНР.

"У нас есть задача 600 детей вывезти в детские оздоровительные лагеря, и центр "ВОИН" это делает на базе своих подразделений, которые есть в разных городах. Мы долго думали, куда ехать, потому как, в рамках обеспечения безопасности, в Донецкой народной республике мы собрать здесь такое количество детей не можем. И Город-Герой Сталинград — Волгоград — с удовольствием согласился принять наших детей у себя. С конца мая и в течение лета наши дети поедут туда на четыре лагерные смены, на оздоровление и на обучение дополнительным образовательным программам центра "ВОИН", — сказал Камышов.

Он также выразил надежду на то, что в обозримом будущем дети из Волгограда также смогут приехать в ДНР и посмотреть на местные исторические места и памятники, в частности — на Саур-Могилу, одну из высот Донецкого кряжа, на которой прошло сражение, давшее толчок операции по освобождению Донбасса от нацистских захватчиков в 1943 году.

Неспроста именно Саур-Могила стала конечной точкой эстафеты Вечного огня, приуроченной к Дню победы. Она стартует в окутанном воинской славой и духом непоколебимой доблести советских солдат и офицеров Городе-Герое Сталинграде, ныне именуемом Волгоград, а закончится в Донецке — городе, который спустя десятилетия после Победы над фашистским режимом в Берлине столкнулся с неонацистами киевского режима.

"Впервые Вечный огонь на Саур-Могиле был зажжён участниками Сталинградской битвы и защитниками Саур-Могилы в Великую Отечественную войну. С Мамаева Кургана привезли частичку Вечного огня и зажгли его здесь, — говорит Камышов. — Вот уже в четвертый раз в этом году мы повезём сюда [в Донецк] частичку Вечного огня из города Сталинград. Эта акция была придумана нами в 2020 году, когда мы впервые поехали в Волгоград и увидели всю красоту Мамаева Кургана. Нам пришла идея, что необходимо объединить эти две исторические высоты. И уже потом мы узнали, что Вечный огонь на Саур-Могиле впервые был зажжён с Мамаева Кургана. По факту, в 2021 году мы повторили эти исторические события".

В этом году в эстафете Вечного огня примет участие центр "ВОИН", авто-мото проект "Дороги памяти" и подразделение "Бессметный Сталинград", указал Камышов.

Отметим, что первые филиалы Центра "ВОИН" начали работу в 12 регионах РФ в мае 2023 года. Инициаторами проекта выступили первый Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Позже идею поддержал и президент Российской Федерации Владимир Путин.