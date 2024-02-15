Психолог Елена Морозова рассказала, как подготовить ребёнка к школе и научить распределению сил

Детский психолог рассказала, как научить ребёнка правильно распределять силы

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

Детский клинический психолог Елена Морозова в комменатрии для Pravda.Ru рассказала о том, как взрослый может помочь ребенку найти здоровый баланс между обязанностями в школе и другими аспектами в жизни.

Фото: behkonkur.com

Эксперт рассказала, чтобы детям начальных классов было проще адаптироваться, стоит не забывать и про дошкольное обучение, которое тоже несет интеллектуальную и эмоциональную нагрузку. Это поможет лучше наладить образ жизни, режим сна и прогулок - отметила психолог.

Также она сказала, что некоторым детям младшего школьного возраста требуется еще дневной сон, поэтому иногда стоит прийти и поспать час или хотя бы просто полежать и снять напряжение. Психолог не рекомендует сразу нагружать ребенка секциями и дополнительными занятиями, особенно если наблюдается особая усталость после обычных занятий в школе. Желательно никаких сразу дополнительных школ, спортивных, музыкальных.

“Здоровый положительный стресс – это в общем нормальная реакция, если ребенок будет спокойно как-то на это реагировать в виде какой-то весёлой игры, какое-то напряжение, потом идёт разрядка. Если сразу для ребенка такая нагрузка, и интеллектуальная, и эмоциональная, то сложно. Поэтому учить его как-то общаться в коллективе тоже уже заранее можно и нужно даже”, - поделилась Елена Морозова.

Клинический психолог отметила, что до начала школьной поры ребенку стоит посещать кружки и детские площадки, чтобы у него были наработаны навыки взаимодействия с другими людьми, в частности с детьми, чтобы, по крайней мере, это не воспринималось им как нечто страшное и ужасное.

Эксперт рассказала, что занятия в детском саду дают ребенку чувство гордости и важности, что он с чем-то справляется вполне самостоятельно, но это должно быть ещё посильно ему. Если дать ему какую-то сверхзадачу, с которой он не может справиться, либо это интеллектуально сложно, либо по объёму очень много, то это пугает ребенка, и он не будет прикладывать много усилий, отметила Морозова.

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