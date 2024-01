Как легко справиться со стрессом: советы психолога

Для того чтобы бороться со стрессом, полезно освоить навык анализа собственных эмоций, утверждает психолог Анна Чернигова. Она также предложила методы самостоятельного преодоления психологического напряжения.

Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.