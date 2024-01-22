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Как легко справиться со стрессом: советы психолога

Психолог Чернигова рассказала, как легко справиться со стрессом

1:38
Здоровье

Для того чтобы бороться со стрессом, полезно освоить навык анализа собственных эмоций, утверждает психолог Анна Чернигова. Она также предложила методы самостоятельного преодоления психологического напряжения.

Психолог Чернигова рассказала, как легко справиться со стрессом
Фото: openverse.org by Matt From London is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт подчеркнула, что спрос на услуги психологов постоянно растет, но не все готовы обращаться за помощью по разным причинам. В таких случаях можно самостоятельно попробовать справиться со стрессом. Для этого целесообразно изучить основы психологии и, используя книги и образовательные программы, разобраться в механизмах работы психики.

"Обладая базовыми знаниями, можно решить более половины проблем самостоятельно, поскольку первостепенной задачей является умение понимать себя и распознавать свои чувства и эмоции", — отметила психолог.

Чернигова подчеркнула, что важно освоить навык анализа эмоций, избегая попадания в состояние аффекта, и следить за своей реакцией на различные ситуации. Ключевым моментом является понимание влияния событий на собственную жизнь и терпеливое ожидание, пока эмоции утихнут.

Разгадывание и понимание состояний других людей также способствует преодолению стресса. Например, если собеседник выражает гнев, но это вызвано страхом или беспокойством, осознание этого позволяет установить с ним доверительные отношения.

Эти навыки помогут справиться с повседневными стрессами, обеспечивая чувство безопасности и быструю адаптацию. Однако в случае сильного потрясения или неразрешимых конфликтов рекомендуется обратиться к профессионалу, так как могут возникнуть негативные сценарии и детские травмы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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